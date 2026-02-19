農曆新年2026｜初三赤口林村許願樹人流滿滿　市民：希望全港18區都平安

初三赤口，因不適宜拜年，不少市民都來到林村許願樹，為了平安、健康拋寶牒祈福。現場可見巴士一架接一架，交通大致順暢；食檔區與賀年用品攤檔的區域人流最多。

黃小姐與曾小姐指自己到場主要為「拋桔」，祈願學業進步、事業蒸蒸日上；蔡生蔡太希望身體健康，全港十八區都平安；與男朋友周先生一起來許願的區小姐表示今年是第一次來林村許願樹許願，希望工作順利、身體健康、平安順遂，愛情亦甜甜蜜蜜。周先生與區小姐表示，雖然是跨區進來林村，但因交通配套良好，進來也很方便，看到有不同攤位，氣氛很好也很熱鬧。

林村許願廣場主席：今年氣氛好 生意有增長 賀年貨品攤位負責人羅小姐表示，有感今年生意興隆，大環境氣氛比去年好，不僅人流增加，客人購物意欲亦非常高，「有留港消費，氣氛很好。」被問及市民與遊客的比例，羅小姐就認為雙方比重差不多，但一般可見較多街坊會更願意購物，主要買風車希望順風順水；遊客則更多是以觀賞為主。亦有攤檔表示生意較去年打折，本地手作攤位負責人阿森就表示雖然生意額仍在預期之內，但較去年相比有跌幅，「是比上年差了一點，但生意差起上來可以沒有下限，所以有一點折扣亦尚可接受。」

林村許願廣場主席鄭倫光表示，香港許願節已踏入15個年頭。今年的氣氛非常好，生意都較去年有所增長。雖然確切人流數字仍有待統計，但感覺上有增長。因初三是赤口，一般市民不會拜年，因此進來遊玩的黃金時間，所以生意特別好，預計可以「忙到初六」。

「(市民進來)第一為許願、第二位是為了感受新春傳統假日氣氛。可以見有一家大細、有朋友、有情侶。」被問及及許願的內容，鄭倫光就指主要可見都是身體健康、平安，亦有希望學業進步、找到好工作和找到Mr Right。」 亦有部分大埔火災災民來到林村祈福、散心。鄭倫光指，他們一般有義工陪同，雖然大部份人心情已平復，但想起某亦可見失落情緒，大會會為他們送上許願寶牒，讓他們可以祈福許願。