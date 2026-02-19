落馬洲連環毒狗案 至少13狗死亡或失蹤 義工目擊狗隻苦叫奔入沼澤倒斃

春節期間，落馬洲料壆路一帶接連傳出多宗狗隻懷疑中毒死亡事件。警方自大除夕（16日）起接獲報案，指有狗隻疑遭毒害致死；翌日年初一（17日）再尋獲兩具狗屍，至年初三（19日）傍晚又再發現狗屍，案件疑屬連環毒狗慘劇。動物機構「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台揭露，指該區地盤近日至少有13隻狗死亡或失蹤；義工更親歷痛心一幕，目擊一隻名為「B女」的狗疑中毒後慘叫狂奔，衝入沼澤倒斃。警方已將三宗案件列作「殘酷對待動物」，交由邊境警區刑事調查隊跟進。

該機構義工透露，早於上周已發現多隻狗失蹤，僅餘「B女」仍在地盤。至16日重返現場時，驚見地上有嘔吐物，懷疑狗隻中毒，不久「B女」便痛苦尖叫衝入沼澤，最終不幸身亡。翌日再有兩隻狗屍在池塘被尋獲，屍體旁更有可疑繩索。至昨日傍晚，警方再接報於池塘邊發現一具浮腫狗屍，累計至少13隻狗死亡或失蹤。

懷疑涉地盤糾紛或山羊被咬死

愛護動物協會已接走狗屍進行解剖及毒理化驗，警方正調查案件是否互相關連。義工則緊急撤走倖存至少3隻倖存的狗隻，惟空間不足，呼籲市民協助暫託或領養。Sai Kung Stray Friends Foundation懷疑事件或涉及地盤糾紛或因狗隻咬死山羊而引起衝突。這宗連環毒狗案在新春期間爆出，令不少愛犬人士震驚與痛心。