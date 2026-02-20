初三赤口 許願樹人氣盛 馬場大旺 市民：希望全港18區都平安

昨日是大年初三「赤口」，傳統上不宜拜年，市民及旅客仍有不少賀年活動可選擇。其中不少人到訪林村許願樹，為平安、健康拋寶牒祈福；亦有大批善信到車公廟參拜，人龍一度排出廟外數百米；沙田馬場「馬年賽馬日」亦吸引逾98,000人入場共賀新歲，當中內地及海外旅客人數更刷新歷來賽馬日紀錄，超過2萬人感受馬場賀歲氣氛。

昨日記者到訪大埔林村，現場可見巴士一架接一架，交通大致順暢；食檔區與賀年用品攤檔的區域人流最多。市民黃小姐與曾小姐稱到林村主要為「拋桔」(拋寶牒)，祈願學業進步、事業蒸蒸日上；蔡生蔡太希望身體健康，全港十八區都平安。與男朋友周先生一起來許願的區小姐表示，第一次來林村許願樹許願，希望工作順利、身體健康、平安順遂，愛情亦甜甜蜜蜜；二人稱是跨區到林村，認為交通配套好及方便，看到有不同攤位，氣氛好也很熱鬧。

賀年貨攤位負責人羅小姐表示，有感今年生意興隆，大環境氣氛比去年好，不僅人流增加，客人購物意欲亦非常高，加上接駁車從林村往返馬場，更吸引人流，「有留港消費，氣氛很好。」問及市民與遊客的比例，羅小姐指兩者比重差不多，但見街坊更願意購物，主要買風車希望順風順水，遊客則更多是以觀賞為主。販售非賀年貨品的攤檔就表示生意未如人意，本地手作攤位負責人阿森表示，生意額仍在預期之內，但較去年有跌幅，「是比上年差了一點，但生意差起上來可以沒有下限，所以有一點折扣亦尚可接受。」

市民大多祈願平安、健康 林村許願廣場主席鄭倫光表示，香港許願節已踏入15個年頭。今年的氣氛非常好，生意都較去年有所增長。確切人流數字仍有待統計，但感覺上有增長。他又指，因昨日是初三「赤口」，一般市民不會拜年，亦是遊人到訪的黃金時間，生意特別好，並預計「忙到初六」。「(市民到來)第一為許願、第二位是感受新春傳統假日氣氛。可見有一家大細、有朋友、有情侶。」問及許願的內容，鄭倫光就指主要是「身體健康、平安，亦有希望學業進步、找到好工作和找到Mr Right。」 亦有部分大埔火災災民到林村祈福、散心。鄭倫光指，他們一般有義工陪同，雖然大部分人心情已平復，亦有人仍情緒低落，大會會為災民送上許願寶牒，讓他們祈福許願。沙田車公廟昨亦有大批善信參拜，輪候入廟一度要等候約一個小時。華人廟宇委員會表示，截至昨日下午6時，共有40,685人次進廟。

馬年賽馬日旅客創歷來新高 昨日為馬年首個賽馬日，沙田馬場舉行「馬年賽馬日」，不少馬迷一早入場，公眾入口一度大排長龍。馬會指，昨共吸引逾98,000人入場觀賞賀歲馬，當中旅客人數更刷新歷來賽馬日紀錄，逾20,000人；2025/26年度馬季才過了一半，入場旅客已累積接近21萬，超越上季全季總數的19.5萬人；在投注額方面，昨日11場賽事亦共錄得逾18.4億港元。 瑞典旅客Tora Northman正展開為期一個月的亞洲之旅，特意在港逗留兩周以感受新春氣氛，他昨親臨沙田馬場參與馬年首個賽馬日，指瑞典沒有賽馬活動，所以親身來到規模宏大的沙田馬場感受賽馬的熱情；又能與香港市民一同慶祝農曆新年，實感難忘。曾4次訪港但首度參加新春賽馬活動的德國夫婦Andreas Brautlacht及Regina Brautlacht，則盛讚沙田馬場的規模非德國馬場可比，又大讚場內先進的數碼賽馬設施如天馬驛的虛擬策騎體驗十分新穎。專程來港體驗煙花匯演及賽馬日的河南旅客武先生一家，對馬場氣氛讚不絕口，直言下次一定再到跑馬地馬場觀馬。

入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為14日，入境高峰為22日。由14日截至昨晚9時，共592.5萬人次出入境，當中包括258.7萬入境及333.7萬出境。