環團指鹹田灣帳篷超載8倍 垃圾囤積 漁護署稱50營位屬建議非上限 已增派巡邏

內地春節黃金周一連9日假期已過半，西貢多個露營熱點近日再度擠滿帳篷。環保組織綠色和平實地考察，發現鹹田灣及西灣分別錄得450個和135個帳篷，綠色和平引述漁護署網站資料，兩個營地屬容納超過50個營位的「大型營地」，稱鹹田營帳數目超出官方建議營位數目8倍，遠超營地預期承載能力。 團隊又指，日間雖有職員在場宣傳呼籲，但入夜後卻未見執法人員巡邏；非法生火、隨地棄置垃圾等破壞環境行為頻現；又指當局新增設的垃圾桶亦爆滿，垃圾遍地，違背「自己垃圾自己帶走」原則，清潔工人每日須到場「執手尾」，工作量大增。

綠色和平批評，這與早前文體旅局長聲言「加派人手駐紮鹹田隨時提供服務」不符，認為政府僅以臨時措施應付，未能根治郊野過度旅遊問題，促請即時召開跨部門工作小組，全面檢討執法不足及缺乏阻嚇性的弊端。 漁護署：黃金周至今共錄得16宗執法個案 漁護署回覆查詢指，50個營位，並非上限，雖然帳篷數目較平日增多，但情況可控，黃金周至今共錄得16宗執法個案，包括14宗亂拋垃圾、1宗非法生火及1宗在非指定路徑使用單車。署方提醒，雖然規例容許在指定營地生火，但必須小心用火，避免破壞植物；任何人亂拋垃圾可被罰款3千元。漁護署重申，鹹田灣及西灣秩序、設施及衛生狀況均未出現問題，並會持續密切監察。