中英街最快上半年允「團進團出」 參觀者證件問題待擬

沙頭角中英街一直未有隨沙頭角禁區開放，據悉政府最快今年上半年會容許非沙頭角居民，以「團進團出」方式進入中英街旅遊。沙頭角區鄉事委員會指出，當局仍在研究措施細節，估計參觀者或須同時持有回鄉證。旅遊事務署表示，相關安排暫未有時間表，有旅遊界認為假如中英街開放，旅客能親睹歷史遺留下來的「一街兩制」特殊環境。 政府自2022年起逐步開放沙頭角禁區，至今已有約27萬人次以旅客身份，申請禁區許可證進入沙頭角，但政府多年來基於邊境保安角度考慮，而未有開放中英街予遊客從香港進入。當局去年透露，正探討容許香港旅行團以「團進團出」方式進入中英街旅遊的可行方案，據了解當局最快今年上半年，容許非沙頭角居民以「團進團出」方式進入旅遊，初期每日設有約200個名額的上限。

相信有助帶旺沙頭角墟生意 沙頭角區鄉委會主席李冠洪接受查詢時指出，由於中英街涉及邊境界線，相關旅行團團友有機會要同時持有香港身份證、中英街禁區紙及回鄉證，才可進入參觀，當局目前仍在研究細節，包括要設立櫃枱檢查證件。他相信，倘中英街開放一定會為港人帶來新鮮感，預料初期定會受歡迎，「99%香港人都未去過中英街」，又指旅客目前很快便遊覽完沙頭角墟，吸引力較低，相信日後有助帶旺當區人流和生意。 旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，假如中英街開放，旅客可親睹歷史遺留下來的「一街兩制」特殊地理環境，亦可參觀設於內地沙頭角的歷史博物館，認識抗日戰爭相關歷史和紀錄等。他續說，沙頭角墟、中英街等都位於北部都會區範圍內，旅客也可在附近的紅花嶺郊野公園分別眺望深圳市中心和新界東北世界地質公園、荔枝窩等景色，以及欣賞麥景陶碉堡等警崗建築，認為旅遊界可開拓相關旅遊項目。

旅遊事務署：暫未有具體時間表 旅遊事務署回覆查詢指，正與本港政府相關部門和深圳當局研究跟進，暫未有具體時間表，有消息會公布。中英街的歷史要追溯至1898年，英國政府與當時的清政府簽訂《展拓香港界址專條》，雙方隨後劃定香港邊界，中英街中央豎有界碑標明香港與深圳的分界。 目前本港只有4類人會獲發進入中英街的禁區紙，包括有家族或歷史背景人士、在中英街居住或工作、探訪居於中英街親友，以及有合理需要而進入的人，而從深圳進入的人則須申請邊境特別管理區通行證。