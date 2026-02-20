急症室人次減一成 醫管局：改革初見成效

公營醫療收費改革年初起推行，多項醫療服務加價，其中急症室收費由以往劃一180元，改為緊急、次緊急和非緊急增至400元，危殆和危急免費。醫管局表示，截至上月10日共有19.9萬名病人到急症室求診，比去年同期減少近一成一，而次緊急和非緊急病人就比去年同期少一成八，至近9.9萬人，當局認為改革初見成效。

病人與前線摩擦減少

醫管局聯網服務總監王耀忠稱，急症室主要醫治危重病人，非緊急和次緊急的病人減少，醫護人員可集中資源、人手處理緊急個案，對整體服務必定起到正面作用，又指由於求診個案減少，病人因為等太久而與前線起摩擦的情況也相對減少，整體服務更暢順。

另外，醫管局截至本月10日已批出15萬宗醫療費用減免申請，各公立醫院已加派人手，包括服務大使、專隊職員和義工等，協助解答病人查詢和分流處理醫療費用減免申請等安排。在撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助項目下，醫管局資助藥物數目已從2022年的100種，增至去年的141種，當局會繼續擴大藥物名冊，為經濟有困難病人提供獲安全網資助的自費藥物，政府也會將安全有效的創新藥械納入安全網。