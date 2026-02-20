愛貓滯留簷篷 63歲男冒險營救失足墮斃

大年初二晚發生男子救貓墮斃慘劇。一名居於土瓜灣欣榮花園的63歲官姓男子，為拯救愛貓不幸疑失足從寓所墮下，倒臥花槽重創，送院搶救後宣告不治。警方初步調查，相信事主在石屎簷篷上營救貓隻時意外失足，案件列作「到達前死亡」，交由九龍城警區雜項調查隊跟進。

事發於前晚11時許，當時官妻見到丈夫在客廳觀看電視，當時貓隻在窗邊，她隨後前往沐浴，期間聽到巨響。而鄰居因聲響望向窗外，發現貓隻滯留在涉事單位的花槽區域，但未見任何人，因擔憂貓隻安全於是通知保安員；保安員隨即到欣榮花園三座了解並發現官男倒臥於平台位置，於是報案。