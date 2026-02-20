2億頭獎六合彩 港男兩間投注站買電腦飛 驚見兩大巧合

今年六合彩新春金多寶高達1.65億港元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計若頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金(資料圖片)

今年六合彩新春金多寶高達1.65億港元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計若頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金。截至今日（20日）上午10時，投注額達到1.27億元。一名網民分別在兩間不同投注站買電腦飛，兩張彩票中各有一注有4個號碼相同，「最奇怪係5、6、11，兩條飛都係連住」，樓主嘖嘖稱奇問「有無咁啱呀」，引發熱議。

該名男網民本月18日在社交平台Threads發帖，上載兩張電腦飛的照片指「喺兩間唔同投注站買電腦飛，竟然有4個號碼係相同，最奇怪係5、6、11兩條飛都係連住，有無咁啱呀」。兩張電腦飛可見，其中一注號碼是5、6、11、28、29、44，另一注的號碼是2、5、6、11、23、28，兩注均有5、6、11、28共4個數目字。

網民熱議「派晒機率細嘅號碼？」

帖文引發熱議，有網民稱「可以買少呢四個字」、「派晒機率細嘅號碼去電腦飛？」、「如果真係中咗，希望你唔會講有無咁啱呀？」。有網民發現另一巧合處，問樓主「你話我知5+6=幾？」，樓主恍然大悟回答「係噃，5+6=11」，即是兩注中相連的3個號碼。另有網民笑言要跟隨樓主的冧把落注，「跟晒兩注，等樓主唔會獨中」，樓主回應「希望大家都中，發個新年財」。