好人好事｜港鐵乘客初一暈倒車廂 港女即拉緊急掣獲讚「正面教材」

農曆年初一（2月17日）期間，一名乘客於港鐵車廂暈倒，附近一名港女即尋找緊急掣向車長報告車門編號及乘客情況，幸列車很快到站，港鐵職員已站在門外協助，暈倒乘客亦清醒過來，港女把經過於社交平台Threads發長文講述「咁大個女第一次拉地鐵手掣」的經歷，獲其他網民讚好人好事，「做咗正面教材好示範，做得好」、「臨危不亂好叻呀，俾我應該都會呆咗，新一年大家都要平安」。

該名女生表示，當日正乘搭港鐵，目擊有乘客在車廂內「成個向後暈低」，由於她戴了耳機，故「遲咗幾秒先反應到」，附近其他乘客亦呆了呆，她立即尋找緊急掣，坦言「原來幫人求助都會慌張」，作出「搣封條>揭起>拉掣」步驟。她憶述，「其實都唔太知要做咩，淨係對住對講機講咗車門編號同乘客情況」，幸列車很快到站，港鐵職員已站在車門外等候協助，「好彩乘客已經醒返（似係暈一暈only）」，她祝願「馬年大家都身體健康」。

拉掣後不會即時剎停 「只係通報車長」 女生及後亦再留言講解當時情況，指拉動緊急掣後列車不會即時剎停，「只係通知車長邊個車廂有事故」、「緊要表達清楚事故內容，因為車長應該係識別到車廂號碼」，到站後職員會於門口等接乘客，她強調「如果係有能力自行求助，我都會等到落車先搵職員，但今次呢位乘客嘅情況似乎需要即時嘅支援，所以先選擇拉手掣通知車長，事後職員都只係鎖返手掣，並無任何向我表達話使用手掣不當嘅說話」。

大批網民讚賞女生，「出手幫人，遇事可以臨危不亂，好叻呀你，祝新一年大家都健健康康！」、「你做得好啱，成個人暈低咗嘅話係可大可小，救援黃金時間真係快1秒就1秒」、「樓主做咗正面教材好示範，做得好」、「多謝你出手幫咗個人，希望社會有多啲好似你咁關心他人嘅人」、「個掣本身就係咁用，你能夠冷靜講到月台邊卡門同乘客情況已經好叻！」。

另有網民以為「拉呢個會剎車」、「好多誤會以為呢個掣同龍五(電影《賭神》劇情)拉果個一樣，其實唔同，呢個只係叫救命用，唔會係粉嶺附近山坡停車」、「係咪睇《賭神》入曬腦」，樓主亦回應「我都有諗過所以窒咗窒，但諗諗下「剎車」應該係扶手電梯個掣」。