網上熱話｜善信連求沙田西貢車公籤竟獲同一籤 網民稱「準上加準」惟提一事

農曆新年期間，不少人到車公廟祈福求籤，希望得到車公庇佑，為全年運程打底。有善信於社交平台發文稱，近日分別到沙田大圍和西貢蠔涌車公廟求籤，竟求得同一枝50號籤，不禁直呼「好癲」；帖文引發網民熱議，稱「代表好準，準上加準」，有人提醒「事不過三，今年唔好再問啦」。

樓主年初三在社交平台Threads發帖，指「好癲，年頭去還沙田車公求籤，今日去西貢車公再求，都係同一枝50號籤。」樓主並留言稱「話到比大家知，去沙田同西貢問其實都係一樣」、「我同一時間另外求事業係唔同結果㗎！」

車公廟第50籤為上籤

車公廟第50籤為上籤，籤文是：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰：「先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉」。籤文通過比喻方式，強調即使當前處於困境或不順利的環境中，只要保持耐心和堅持，最終會有好的結果。籤文暗示求籤者在面對困難時，不要輕易放棄，通過努力和堅持，可以克服困難，取得成功。