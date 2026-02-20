網傳馬鞍山昂平營地野豬撞翻帳篷 普通話女受驚痛哭：怎麼辦？(有片)

近年長假期期間，不少內地旅客來港行山郊遊，露營亦成為熱門選項之一。社交平台流傳一段影片，顯示一隻野豬於黑夜時份闖入位於馬鞍山昂平的營地，期間直衝帳篷將其撞翻，在場人士受驚以普通話驚呼，其中一名女子稱「怎麼辦？」，及後疑因驚嚇過度蹲地痛哭。

發生確切時間待查證

有網民將影片上載至facebook群組「香港突發事故報料區2.0」，聲稱事件發生於年初二（18日）晚上，「有野生動物親臨同旅客們拜年」，惟相關片段早於年初一已於網上流傳，故事件發生確切時間有待查證。翻查資料，2025年11月亦有網民拍攝於馬鞍山昂平凡晚上時份，被一野豬咬着帳篷劇烈扯動，及後有男子手持樹枝才成功將其趕走。

42秒影片可見於晚上時份營地有一隻野豬於帳篷陣內出沒，期間突然衝向一帳篷，將整個帳篷撞起翻倒。片段中可聽到在場男女以普通話驚呼，有男子提醒「掉了甚麼？快看一下」，並指野豬嗅覺靈敏，「帳篷不能放吃的」，有女營友指出自己沒有擺放食物。野豬及後離開。另一名穿露營裝束的女子受驚後慨嘆「怎麼辦？」，其後蹲在地上哭泣，由同行人士安慰。