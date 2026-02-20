大埔宏福苑五級火｜無業漢冒充災民呃1.8萬元援助金　准8萬保釋4.24再訊

大埔宏福苑於去年底發生五級大火，一名無業漢涉利用他人的身份證副本申請災民證，騙取共1.8萬的援助金，被控欺詐及以欺騙手段取得財產等5罪。案件今日(20日)在粉嶺裁判法院再訊，署理主任裁判官香淑嫻應控方申請，將案件押後至4月24日再訊，以待警方進一步調查。被告准以8萬元現金保釋，條件包括交出旅遊證件、不得離開香港、不得接觸控方證人、要到警署報道及遵守晚十朝七宵禁令等。

被告馮俊傑(36歲)，無業，被控一項欺詐罪，指他於去年11月29日，在香港新界大埔意圖欺詐並藉欺騙，即以一名姓陳人士的身份登記，為宏福苑宏盛閣一個單位的災民，而誘使民政事務處作出作為，即發出一張緊急救濟登記證，而導致宏福苑宏盛閣該單位業主蒙受不利，即未能取得緊急救濟金。