大埔宏福苑五級火｜消息指政府周六公布長遠安置方案　 擬收購業權放棄原址重建

大埔宏福苑五級火造成168人死亡，數千居民受災，事件發生接近3個月，行政長官李家超上周五（13日）已表示，政府會於短期內公布受災居民長遠安置方案。有報章今日（20 日）引述消息稱，政府將於日內公布具體方案，據政府收集的意見，堅持原址重建的居民比例相當低，不少業主希望盡快安置，料政府極大機會傾向收購業權，放棄原址重建。now新聞報道，政府將於周六（21日）公布方案。

政府上月初起透過一戶一社工以問卷形式，收集居民對不同長遠安置方案的意向。有報章今日引述消息稱，問卷結果顯示，只有非常少比例的災民選擇只接受「原址重建」，反映居民希望從實際出發，盡快解決上樓問題，若原址須動用公帑補貼，恐實耗時10年，長者恐怕經不起折騰，故政府很大機會不考慮「原址重建」方案。