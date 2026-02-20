香煙包裝將劃一　報販憂識別度減低反令煙民更放心買私煙

全煙害警示包裝要求所有煙草產品外觀劃一，除去品牌獨有的防偽特徵及設計。報販協會主席林長富指出目前私煙仿真度已極高，全煙害警示包裝實施後，全部產品一式一樣，無論是報販還是消費者，單憑肉眼難以區分真偽，形容此是私煙集團最樂見的政策。

為打擊私煙，政府計劃明年第二季同步推行「全煙害警示包裝」與「完稅標籤制度」。不過，報販協會關注完稅標籤制度的細節未有定案，促請將兩項措施延後至最早2028年首季才落實，以免中間出現真空期，淪為私煙集團斂財的「黃金機會」。

擔心煙民更放心買私煙

富山邨報販楊敏強認同煙草產品包裝一式一樣，反而令煙民「買私煙放心，食得又放心。以前收埋食，而家擺出嚟、光明正大食私煙。」而一些買完稅煙的煙民為求買得安心，會選擇光顧連鎖便利店。楊敏強指出：「報販日日緊守崗位，反而要受假煙湧現同消費者走晒嘅雙重打擊，並唔公道。」

完稅標籤制度是分辨私煙的關鍵，不過，深水埗報販林潔卿透露業界在上月底曾與海關溝通，惟目前有關標籤設計的詳細規定、如何掃描檢測標籤真偽等均未有定案。