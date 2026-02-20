香煙包裝將劃一　報販憂識別度減低反令煙民更放心買私煙

為打擊私煙，政府計劃明年第二季同步推行「全煙害警示包裝」與「完稅標籤制度」。不過，報販協會關注完稅標籤制度的細節未有定案，促請將兩項措施延後至最早2028年首季才落實，以免中間出現真空期，淪為私煙集團斂財的「黃金機會」。
全煙害警示包裝要求所有煙草產品外觀劃一，除去品牌獨有的防偽特徵及設計。報販協會主席林長富指出目前私煙仿真度已極高，全煙害警示包裝實施後，全部產品一式一樣，無論是報販還是消費者，單憑肉眼難以區分真偽，形容此是私煙集團最樂見的政策。
擔心煙民更放心買私煙
富山邨報販楊敏強認同煙草產品包裝一式一樣，反而令煙民「買私煙放心，食得又放心。以前收埋食，而家擺出嚟、光明正大食私煙。」而一些買完稅煙的煙民為求買得安心，會選擇光顧連鎖便利店。楊敏強指出：「報販日日緊守崗位，反而要受假煙湧現同消費者走晒嘅雙重打擊，並唔公道。」
完稅標籤制度是分辨私煙的關鍵，不過，深水埗報販林潔卿透露業界在上月底曾與海關溝通，惟目前有關標籤設計的詳細規定、如何掃描檢測標籤真偽等均未有定案。
建議凍結煙草稅
報販協會指出待標籤制度落實後，前線零售商需要不少於1年的過渡期，計及生產商所需的準備時間，按照目前時間表推算，擔心未能趕及明年第二季的目標。協會建議將兩項措施一併延後至最早2028年首季才同步落實。另外，協會建議現階段凍結煙草稅，待標籤制度見效後再作檢討。