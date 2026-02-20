護老院風扇噪音引爭執　六旬翁擸刀刺傷院友判囚20個月

一名老翁去年1月在護老院不滿被指開風扇產生噪音，與院友爭執期間一時衝動取刀刺傷對方。老翁被控一項有意圖而傷人罪，今日(20日)在區域法院承認控罪。暫委法官溫紹明判刑時斥，被告行為有機會導致他人致命，案情嚴重。惟接納被告有良好品格，僅在多年前有一次罰款的定罪紀錄，念被告行動不便、身體不佳，在獄中服刑的苦楚必定比常人高，何況被告只刺向對方一次，而且僅因一時衝動而犯案，終判囚20個月。
被告麥耀森(69歲)，報稱退休人士。控罪指他於去年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大興大廈2樓康德護老院有限公司內，意圖使顏達明身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。案情指，兩人為鄰床院友，當日上午顏不滿被告一直開著風扇，爭執期間被告從床位走到鄰床，揮舞一把長約20厘米的刀。顏試圖擋開不果，被告將刀插入顏的胸口位置後拔出。
爭執期間曾遭事主挑釁
被告在警誡下表示「（顏）係咁鬧我，同逼埋嚟，我先用刀拮佢一下」。被告在錄影會面中透露，爭執時顏曾挑釁地問是否「好好打」，被告怕顏衝向自己，故揮動刀並導致「輕輕揩到」顏。閉路電視紀錄顯示，被告案發時舉起右手持刀，顏則舉起左手試圖擋開，惟被告仍刺向顏一下，顏跌坐在輪椅上，其胸部及腹部位置流血。事後顏被送院治理，醫療報告顯示其左上腹位置有3厘米刺傷，伴有左側肋軟骨橫斷，另有心包積血及左側血胸，而左側膈肌有穿孔需進行縫合。顏接受手術後，在深切治療部留醫5日，期間需接受呼吸機輔助呼吸，在案發10日後出院。
案發時未習慣護老院生活模式
辯方求情指，案發時被告與事主出現爭執，事主亦有挑釁被告，惟閉路電視顯示，被告發現自己鑄成大錯後，已即時退後步伐，沒有進一步攻擊。辯方續稱，被告屬偶發性及一次性的犯案行為，被告已還押一年，身體情況大幅下降。被告早前任職散工，惟在2022年中風，導致行動不便，失去工作能力，而且父母雙亡，遂於2024年入住護老院。案發時由於入住護老院不久，尚未習慣新生活模式，才會在爭執後作出與其性格不符的行為。
案件編號：DCCC1061/2025