護老院風扇噪音引爭執　六旬翁擸刀刺傷院友判囚20個月

一名老翁去年1月在護老院不滿被指開風扇產生噪音，與院友爭執期間一時衝動取刀刺傷對方。老翁被控一項有意圖而傷人罪，今日(20日)在區域法院承認控罪。暫委法官溫紹明判刑時斥，被告行為有機會導致他人致命，案情嚴重。惟接納被告有良好品格，僅在多年前有一次罰款的定罪紀錄，念被告行動不便、身體不佳，在獄中服刑的苦楚必定比常人高，何況被告只刺向對方一次，而且僅因一時衝動而犯案，終判囚20個月。

被告麥耀森(69歲)，報稱退休人士。控罪指他於去年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大興大廈2樓康德護老院有限公司內，意圖使顏達明身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。案情指，兩人為鄰床院友，當日上午顏不滿被告一直開著風扇，爭執期間被告從床位走到鄰床，揮舞一把長約20厘米的刀。顏試圖擋開不果，被告將刀插入顏的胸口位置後拔出。