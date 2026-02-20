新型碰瓷黨｜警上門搜查檢大量文件　律師樓指檔案涉保密特權求覆核

警方早前就「撞車碰瓷黨」騙案進行調查，並於本月初到律師行進行搜查。涉事律師樓周一(16日)入稟高等法院申司法覆核，指警方當日檢走的其中66個文件夾受到「法律專業保密特權」保護，若沒有法庭命令或警方沒有更強證據，相關文件資料不應被披露及檢視。

司法覆核申請方為林逸華律師行，答辯方為警務處處長。入稟狀指，警方於上周一(9日)及周二(10日)期間持法庭手令，到申請方辦公室進行搜查，並檢走共計68個文件夾，當中有66個文件夾內載有客戶指示、法律意見、醫療報告、收據、與訴方之間的信函及法庭文件等，涉及至少61名客戶。雙方當時已知文件可能涉及保密特權，故警方於上周二通知所有文件已被封存及會維持7個工作天。申請方其後於2月13日向警方提出「法律專業保密特權」及存檔相關文件。