屋宇署擬裁逾60名專業合約人員　工會憂礙樓宇更新籲勿一刀切

屋宇署非公務員合約僱員工會指出，去年接獲屋宇署通知，基於財政赤字考量，自2025年11月起停止續聘所有非公務員合約僱員，涉及約60名專業技術人員，涵蓋結構工程師、屋宇測量師、技術主任及測量主任等職位。政府人員協會強調，屋宇署目前承擔大量工作，無法完全由人工智能或科技取代，呼籲政府保留這批具備豐富專業經驗的員工，切勿一刀切不予續聘。
以財赤為由停止續聘所有非公務員合約僱員
政府人員協會主席張凱榮致函立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松，表示接獲屋宇署非公務員合約僱員工會的求助。工會指出，隨着政府財政狀況改善並錄得盈餘，應增加對屋宇署的撥款，立即取消裁員計劃，讓部門全數保留現有的非公務員合約僱員，以繼續守護香港樓宇安全。
工會表示，約62名非公務員合約僱員長期肩負多項核心職責，包括發出清拆命令、處理滲水投訴、審批樓宇改動及新建申請、跟進斜坡維修、監察消防設施、推行樓宇更新行動及提供緊急服務等。工會認為，若僅因財政理由便輕易放棄這批訓練有素的人才，部門服務質素勢必急劇下滑。
張凱榮指出，屋宇署目前需處理大量工作，包括「樓宇更新大行動2.0」第一類別樓宇、強制驗樓及驗窗計劃、滲水投訴調查辦事處等。儘管署方正推行電子化及簡化流程以減低人力需求，但部分工序（如審批工作）仍需依賴專業人員處理，並非人工智能或科技所能全面取代。
政府人員協會認為，自宏福苑火災後，政府已表明將加強建築物復修工程的監管，公眾對此高度關注，屋宇署的工作量只會有增無減。因此，政府應設法保留這批具備經驗及專業知識的合約員工，而非一刀切不予續聘，以應對部門即將面對的工作挑戰。