屋宇署擬裁逾60名專業合約人員　工會憂礙樓宇更新籲勿一刀切

屋宇署非公務員合約僱員工會指出，去年接獲屋宇署通知，基於財政赤字考量，自2025年11月起停止續聘所有非公務員合約僱員，涉及約60名專業技術人員，涵蓋結構工程師、屋宇測量師、技術主任及測量主任等職位。政府人員協會強調，屋宇署目前承擔大量工作，無法完全由人工智能或科技取代，呼籲政府保留這批具備豐富專業經驗的員工，切勿一刀切不予續聘。

以財赤為由停止續聘所有非公務員合約僱員

政府人員協會主席張凱榮致函立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松，表示接獲屋宇署非公務員合約僱員工會的求助。工會指出，隨着政府財政狀況改善並錄得盈餘，應增加對屋宇署的撥款，立即取消裁員計劃，讓部門全數保留現有的非公務員合約僱員，以繼續守護香港樓宇安全。