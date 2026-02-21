《香港鐵路標準》下周面世　引入國家標準和其他地方合適鐵路標準

運輸及物流局局長陳美寶表示，鐵路技術和建築技術近年有長足發展，加上香港鐵路網絡持續擴展，跨境鐵路項目正馬不停蹄推展。路政署聯同相關政府部門及鐵路專家，過去半年全力制訂的《香港鐵路標準》，將會在下周面世。

陳美寶在網誌說，香港沿用的鐵路標準從沒有輯錄成書，而是結合現行多項香港法律及法例、相關政府部門各自的工程標準、技術指引要求，以及鐵路公司的企業設計及技術規範所構成的體系。這體系主要以英國及歐洲標準為基礎，再因應本地情況調整。她說，在確保鐵路安全、質量和績效為本的大前提下，經過詳細分析和比對後引入國家標準和其他地方合適的鐵路標準，再因地制宜，按香港環境條件作出調整。