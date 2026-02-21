大埔宏福苑五級火｜政府會收購7座受災樓宇業權　拆卸後不會原址作住宅用途

政府公布會收購宏福苑7座受災樓宇業權

大埔宏福苑五級火導致居民痛失家園，政府公布會收購7座受災樓宇的業權，未補價單位收購價每呎8,000元，已補價單位收購價每呎10,500元，收購價比早前測量師學會提出的高出約三分之一，預料總收購成本68億元。 政府早前向宏福苑業主收集長遠居住安排初步意願，共99%、即1,575戶回覆了問卷，當中74%考慮政府向業主收購業權；14%未有決定；12%不接受方案。財政司副司長黃偉綸指，考慮到受災規模之大前所未有，並無合理及符合成本效益的方法進行復修。如果政府不介入，業主難以找到買家，會令業主多年來的投資化為烏有。

政府提出用現金或樓換樓，收購7座受災樓宇的所有單位業權，黃偉綸指出此可最快、最靈活地解決居民長遠居住的需要，而收購價可令住戶有能力重置居所。如全部單位收購成功，涉及68億元收購成本。目前大埔宏福苑援助基金可提供當中的約28億元，即另外需投入約40億元公帑，但部分公帑可在稍後的保險賠償中取回。黃偉綸指今次是特殊之中的特殊個案，相信不會構成先例。

願意接受政府收購業權的業主中，81%表示在收取現金或樓換樓後，希望購買資助出售房屋作長遠居所；19%則表示之後會自行作長遠安排。希望購買資助出售房屋的業主，在問卷可選取多於一個選項，最多人揀選啟德啟陽苑、其次是九龍灣盛緻苑。

有9%、即183戶業主表示只接受原址重置。另有22%、即431戶提出希望原址重建，但亦會考慮政府其他選項。當政府成為宏福苑7座樓宇的業權人，會跟進後續的法律及保險程序。而政府目前傾向拆卸7座樓宇，未來興建公園或社區設施，不會再作住宅用途。 不收購宏志閣業權 至於未被火災波及的宏志閣，由於仍然可供居住，政府必須尊重私有產權，所以今次收購方案不包括宏志閣。不過，黃偉綸強調如果宏志閣業主達到高度共識，希望政府方案涵蓋他們，會樂於協助。