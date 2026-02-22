大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：收購方案法理情兼備 公帑投入需適度平衡

政府昨日(21日)公布宏福苑的長遠安置方案，將動用40億公帑收購其中7座樓宇的業權。財政司副司長黃偉綸表示，宏福苑的收購價比原本測量師學會估算高，是人性化體現，以情為優先考慮。他又強調，大火影響規模前所未有，市場機制完全失效，政府有必要介入，相信事件不會成為先例。

政府提出以每平方呎8,000元及每平方呎10,500元，收購宏福苑未補地價及已補地價的單位。黃偉綸今早(22日)出席電台節目時表示，方案是「情、理、法」兼備，以情為優先考慮，讓居民有得選擇。他表示，留意到有評論提到，是否可以再增加收購價，惟強調公帑投入要適度及作出平衡。他又指，今次宏福苑火災受影響規模的大和深是前所未有，令巿場機制失效，如果政府不介入，居民的多年投資將化為烏有，稱今次與一般火災不同，相信上述做法不會構成先例。

業主若不接受方案 或面對更多困難 對於若然有居民不接受業權收購方案，政府會如何處理，黃偉綸表示，會繼續溝通，了解業主具體的意願和考慮；又指若然業主不接受，或會面對更多困難。對於為何不原址重建，黃指，重建預料要至少9至10年，居民要長遠等待，過渡安排會好複雜；又指居民在其他區等待10年，可能已經產生感情，因此認為原址重建不適當。

宏志閣未納入方案 黃偉綸：逾半業主有共識 可探討其他可能性 黃偉綸指，收購方案將不包括未受火災波及的宏志閣，指有業主期望返回單位居住，政府必須尊重私有產權，若有超過一半業主達成共識希望政府介入，可以商討其他可能性；但大廈公契等複雜問題，預料最終要透過立法處理。

政府提出「特設銷售計劃」，居民接受收購後，可用現金或「樓換樓卷」，購入政府資助出售單位。房屋局長何永賢表示，居民可選擇接受當局的收購價以取得現金，較有彈性，當局亦設有特設銷售計劃，提供近4千個單位給居民選擇，如果有居民想樓換樓，當局亦會提供「樓換樓券」，讓居民「多除少補」在銷售計劃選購單位。