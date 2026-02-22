網上熱話｜的士司機載甩骹乘客 欲駛近急症室 遭保安爆一金句截停

的士司機不時遇到各種奇人奇事。日前有的士司機的社交平台發文，指當時接載了一位手甩骹的乘客到醫院，原本希望盡量駛近急症室門口，讓他方便落車，誰知竟被醫院保安迅速截停，對方更直接「佢隻手斷咗啫，又唔係隻腳斷咗？佢行到過去㗎嘛？」，令司機大嘆無奈。幸好最終獲另一保安員「放行」。而該名的士司機不禁感嘆，原來規矩是可以這樣離地。

該名任職的士司機的事主日前在Threads發文，指早前接載一名甩了手骹的客人到醫院急症室，由於客人已經痛到「面青青」，所以他希望盡量駛近急症室，方便客人落車，誰知距離急症室入口不夠5米，便已被保安截停。事主解釋，客人的手斷了，「放低佢就走」，惟保安竟爆出驚人「金句」，直言「「佢隻手斷咗啫，又唔係隻腳斷咗？佢行到過去㗎嘛」。事主聽畢大感無奈，「嗰下我真係唔知講咩好」。

幸好有另一保安見狀後，立即「開綠燈」，示意他駛近門口落客。事主感嘆，當刻驚覺，原來世上有些「規距」，是可以如此離地。