尾隨夜歸女潑不明液體 沙田34歲廚師涉3案被捕

去年12月至今年2月，3名女子在沙田被陌生人跟蹤，並發現頭髮或外套均沾有不明液體。經調查及情報分析，警方鎖定3單案件都指向同一名涉案人士，並在昨日(21日)以「遊蕩」罪拘捕一名34歲、任職廚師的本地男子。

沙田警區刑事調查隊第7隊主管馮煒程簡介案情指，去年12月25號凌晨，一名女事主途經美田路近紅梅谷路行人天橋時，感覺有不明液體滴落其頭髮上。佢隨即回頭，當時見到一名站在她身後的男子立即逃走，由於她感到擔心遂報警。經調查後，警方在上月8日，拘捕左一名34歲本地男子，佢其後獲準保釋。

其後在本月17日晚上，第2名女事主單獨途經沙田隆亨邨善心樓之後，亦發現頭髮和外套沾有不明液體。

本月19日凌晨，第3名女事主單獨途經車公廟路遊樂場時，感覺有不明液體滴落其頭髮上。她回頭時見到一名站在身後的男子逃走。