尾隨夜歸女潑不明液體 沙田34歲廚師涉3案被捕

去年12月至今年2月，3名女子在沙田被陌生人跟蹤，並發現頭髮或外套均沾有不明液體。經調查及情報分析，警方鎖定3單案件都指向同一名涉案人士，並在昨日(21日)以「遊蕩」罪拘捕一名34歲、任職廚師的本地男子。
沙田警區刑事調查隊第7隊主管馮煒程簡介案情指，去年12月25號凌晨，一名女事主途經美田路近紅梅谷路行人天橋時，感覺有不明液體滴落其頭髮上。佢隨即回頭，當時見到一名站在她身後的男子立即逃走，由於她感到擔心遂報警。經調查後，警方在上月8日，拘捕左一名34歲本地男子，佢其後獲準保釋。
其後在本月17日晚上，第2名女事主單獨途經沙田隆亨邨善心樓之後，亦發現頭髮和外套沾有不明液體。
本月19日凌晨，第3名女事主單獨途經車公廟路遊樂場時，感覺有不明液體滴落其頭髮上。她回頭時見到一名站在身後的男子逃走。
警方接報後，隨即翻查區內大量閉路電視片段，進行情報分析，發現3單案件都指向同一名涉案人士。昨日凌晨時分，警方以「遊蕩」罪 拘捕一名34歲、居於沙田的本地男子，報稱任職廚師。
犯案動機或涉被捕人情緒問題
初步調查發現，被捕人不認識3名女事主，犯案動機或與被捕人個人情緒問題有關。被捕人現正被扣留調查，並將會落案起訴「遊蕩」罪。案件由沙田警區刑事調查隊第七隊跟進。警方重申，根據《刑事罪行條例》第160條，任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，不論單獨或結伴在該處出現，而導致他人合理地擔心本身的安全或利益，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判監禁2年。