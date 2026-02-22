Ray Online｜曾俊華新年睇《夜王》 憶沙田鄉紳夜場揮霍 終成「雙失」

不少市民會在農曆新年期間到戲院看賀歲片，今年其中一部賀歲片《夜王》便勢頭強勁。財政司前司長曾俊華也在新年期間看了《夜王》。他今日(22日)在社交平台憶述，當年出任沙田助理政務專員時，常常聽到鄉紳曬出到夜場的威水史，因當時不少原居民賣地後，得到一大筆錢，便時常到夜總會應酬。惟不少人揮霍無度，最終成為無田又無錢的「雙失人士」。

曾俊華今日(22日)在Facebook分享，相信不少見證過香港夜總會夜夜笙歌黃金年代的朋友，透過電影回憶起八九十年代尖東的繁盛畫面，肯定感慨萬千。他憶述，八十年代初返港定居，當時正值夜總會行業最興盛的時期，他雖然沒有到過像中國城或大富豪這類夜總會，但他當沙田助理政務專員時，不時都會聽到鄉紳大曬到夜場的威水史。原來當年政府發展新市鎮，不少原居民賣地後得到大一筆錢，不時到夜總會當豪客，應酬和傾生意。

勞斯萊斯出入 飲天價白蘭地

他又憶述，當時的招牌夜總會有輛勞斯萊斯車接載客人入座，又會飲「貴到飛起」的白蘭地，「眼都唔眨吓」。惟後來不少人「好快就 fing 晒啲錢」，最終變成無田又無錢的「雙失」人士。

曾俊華表示，自己在新年期間除看了《夜王》，亦看了《再見 UFO》，又指雖然兩齣戲的題材截然不同，但同樣都是賣懷舊情懷。他指，「電影好多時都係時代嘅寫照，呢個都反映到，香港人真係好懷念舊日嘅美好時光㗎。」