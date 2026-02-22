大埔宏福苑五級火｜倘業權售予政府 保險業：火險索償權歸政府 家居保不受影響

政府昨日(21日)公布宏福苑居民的長遠安置方案。大埔宏福苑原有業主立案法團曾為屋苑購買上限20億元「火險」，涵蓋保障樓宇結構。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，若小業主同意將單位業權轉售給政府，火險索償權亦會轉給政府，由政府與相關保險公司商討。

若小業主決定出售業權給政府 家居保險賠償不受影響

劉佩玲今日(22日)出席電台節目時表示，火險涵蓋協助回復宏福苑火災前的狀況及樓宇價值的單純建築費，並非將賠償金額攤分給每戶。若居民有購買家居保障，劉佩玲指，今次火災情況特殊，居民無法返回單位查看情況，亦較難出示單據或證明物件損毀程度，很多保險公司已特事特辦處理，賠償保單總保額上限，即使小業主日後決定出售業權給政府，家居保險賠償亦不受影響。

政府方案提出分別以8,000元及10,500元呎價，收購有關樓宇的未補價及已補價單位業權。香港測量師學會會長溫偉明表示，方案讓受影響業主有足夠選擇，亦兼顧了政府審慎理財原則。他形容，政府使用公帑幫助有需要居民是天經地義，但運用公帑需要審慎。