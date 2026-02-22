「改善碼頭計劃」完成10個項目 另外3個包括長洲西灣碼頭料今年完工

土木工程拓展署工程師梁國華介紹，現時已完成改善工程的十個碼頭分別位於南丫島的北角；西貢的滘西村、糧船灣；大埔的荔枝莊、深涌、三門仔；沙田的馬料水；大嶼山的二澳、東涌馬灣涌；以及馬灣的石仔灣。梁國華表示，在項目規劃前期，團隊除現場視察外，亦與地區持份者定期會面，聽取村民和漁民的對設計和日後管理的意見。

糧船灣碼頭的改善工程，更對傳承傳統節慶起著關鍵作用。糧船灣天后宮值理會代表張溢良指出，舊碼頭僅得一個泊位，以往在天后誕高峰期時，約有50至60艘船登岸、超過3,000人前來參拜及參觀，動輒等候兩小時始能登岸。新碼頭落成後，泊位由一個增至四個，大大改善舊碼頭難以應付大量人流的問題。他相信，今年天后誕人流將更為暢旺，而隨着新碼頭落成，遊人登船、登岸亦更為安全及暢順。