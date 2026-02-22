「改善碼頭計劃」完成10個項目 另外3個包括長洲西灣碼頭料今年完工

發展局於2017年推出「改善碼頭計劃」，透過重建或增建公共碼頭，以及提升碼頭設施，改善新界及離島偏遠地方的對外海上交通。發展局表示，計劃涵蓋23個公眾碼頭，其中10個已完成工程並投入服務。
土木工程拓展署工程師梁國華介紹，現時已完成改善工程的十個碼頭分別位於南丫島的北角；西貢的滘西村、糧船灣；大埔的荔枝莊、深涌、三門仔；沙田的馬料水；大嶼山的二澳、東涌馬灣涌；以及馬灣的石仔灣。梁國華表示，在項目規劃前期，團隊除現場視察外，亦與地區持份者定期會面，聽取村民和漁民的對設計和日後管理的意見。
糧船灣碼頭的改善工程，更對傳承傳統節慶起著關鍵作用。糧船灣天后宮值理會代表張溢良指出，舊碼頭僅得一個泊位，以往在天后誕高峰期時，約有50至60艘船登岸、超過3,000人前來參拜及參觀，動輒等候兩小時始能登岸。新碼頭落成後，泊位由一個增至四個，大大改善舊碼頭難以應付大量人流的問題。他相信，今年天后誕人流將更為暢旺，而隨着新碼頭落成，遊人登船、登岸亦更為安全及暢順。
馬料水新渡輪碼頭設Wi‑Fi等裝置
以馬料水新渡輪碼頭為例，該處是連接荔枝莊和深涌等地質公園及多個熱門郊遊地點的重要樞紐。新碼頭設計更為現代化，增設 Wi‑Fi、無線充電裝置及電子顯示屏，讓市民在候船時也能方便獲取資訊和使用電子裝置。同時，新碼頭提供兩個泊位，有助分流原有馬料水渡輪碼頭及附近梯台的船隻和乘客流量，紓緩假日的繁忙情況。
梁國華介紹，在規劃新碼頭時，團隊積極引入創新科技，應對複雜的海洋環境及極端天氣，藉以提升工程效率及安全。以馬料水新渡輪碼頭為例，工程團隊配置了計劃中最大型的浮動平台系統，讓輪椅使用者及有需要人士在不同潮汐情況下也可平穩、安全地登船，體現無障礙出行。
發展局表示，未來會繼續推展餘下項目，長洲西灣碼頭、大澳公眾碼頭及南丫島榕樹灣公眾碼頭預計於今年完成改善工程；而西貢麻南笏碼頭及大埔榕樹澳碼頭的改善工程則預料在明年完成。