西貢露營熱地「淪陷」 漁護署：研引收費和預約制

農曆新年期間，有不少訪港旅客選擇到郊外露營，日前西貢露營熱點鹹田灣和西灣有大量旅客露營，並有多項違法行法，現場更堆積大量垃圾。漁護署表示，正研究轄下熱門景點的長遠管理策略，包括應否引入預約制和收費等，冀下半年諮詢立法會。

日前環保組織綠色和平在社交平台發文，指在西貢露營熱點實地考察，發現鹹田灣同西灣合共超過500個帳篷，更見非法生火同亂拋垃圾等多項環境破壞違規行為。漁護署其後表示，整體情況可控，亦沒有出現嚴重破壞環境行為。

漁護署今日(22日)在社交平台表示，觀察到自從農曆新年黃金周開始至今，西貢東郊野公園熱門景點和露營地點的秩序及衞生情況與預期相若，並無嚴重破壞或失控。人員昨晚在西灣營地巡視，並無發現有非法露營的情況。今早在鹹田灣、西灣和浪茄灣營地實地視察，衞生情況符合預期。另一個熱門地點東壩一帶的環境衞生及人流管理亦與預期相若。