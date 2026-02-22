西貢營地人滿為患 江玉歡：港人弄髒營地罰1萬 遊客無懲罰？

鹹田灣和西灣有大量旅客露營，遺大量垃圾。(綠色和平)

日前西貢露營熱點鹹田灣和西灣有大量旅客露營，有旅客違法生火，現場更堆積大量垃圾。漁護署今日(22日)表示，正研究轄下熱門景點的長遠管理策略。新民黨前立法會議員江玉歡表示，香港人弄髒營地和廁所起碼罰一萬，反問對於對於隨地棄置垃圾的，「我們有冇懲罰他們的？」她認為，一邊要檢討政府服務的收費水平，惟另一邊卻低價廣招遊客，修建公廁及其他設施令遊客更方便，並不符合經濟原則。

江玉歡在社交平台表示，香港露營並非無例可管，惟問題在於有否嚴格執行。她提到，馬來西亞自1月起採取強力捉垃圾蟲，不少遊客包括隨街棄置煙蒂的被捕，罰款加掃街或洗公廁；在香港，餵鴿也要罰5,000大元，弄髒營地和廁所起碼罰1萬元。她指出，雖然香港的41個營地先到先得，但當遊客多過本地人使用，「這是否是設置營地的初心」，又指香港的遊樂設施的維修保養費用與從這部分旅客獲得的收益是否成正比？

江玉歡舉例，其他城市會加強執法、採登記和配額制，以及要求露營人士提供當地住址證明。她提到，最近到訪南美，最深刻的體會是遊客與市民所付出的大有不同，任何遊客的服務及產品是遊客價的，免費的免問，這才叫做旅遊業，及令確保旅客的體驗達至合理的質素。

她認為，當我們一邊要檢討政府服務的收費水平，要市民承擔多些，另一方面卻低價廣招遊客，修建公廁及其他設施令遊客更方便，反問「這是否符合經濟原則」，對待遊客，「我們不以能者多付或用者自付為原則？」

漁護署今日在社交平台表示，正研究轄下熱門景點的長遠管理策略，參考今次黃金周的經驗，考慮各種優化方法，包括應否引入預約制和收費等，冀在下半年諮詢立法會。