羅淑佩稱景點一成不變旅客難免生厭　盼做到樂而忘返、念念不忘

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港有很多好景點，但景點如果一成不變，旅客難免會感到生厭，「又係呢啲啊？」她認為，本港有更多盛事和體育大賽事便可吸引更多遊客來港，舉例每一場4萬人的演唱會也吸引到很多內地觀眾，有助帶動本港餐飲、物流、交通、酒店業等，更有人會邀約化妝師化妝供「打卡」拍照，能夠衍生商機。 羅淑佩認為，唯獨盛事不會令旅客感到「攰」，因為同一場地如接連有不同心儀歌手舉行演唱會，就可吸引旅客再次訪港，希望香港旅遊業可做到旅客到訪樂而忘返，回到原居地就感到念念不忘，「畀到理由點解(旅客)要一來再來。」她又說，香港部分地方要急起直追，例如10年前旅遊最高峰時並不追求好服務，「(旅客)入嚟自己會買嘢㗎喇」，相信如今已不奏效，因為旅客對服務態度已更有要求。

政務主任不同崗位助解難題 政務職系出身的羅淑佩在一個電台節目指，一直都很想任職政務主任，因為考上之後便可直接任職政府較高級的職位，如仕途順利更可擔任政府重要的決策位置，如當年最高級可出任布政司或政務司司長一職。她透露當年首次考取政務主任時失敗，同年加入政府任職其他崗位，至翌年終成功獲錄取，回憶當年是「一條心諗住加入政府」。 羅淑佩提到，政務主任生涯大概每3至4年轉換一次崗位，有助在不同崗位應用之前學到的事情。她以自己為例，出任房屋局常任秘書長處理新屋邨交通接駁時，可應用在對上運輸署署長一職的經驗，如視乎屋邨規模推出路線予交通營辦商競投，規模較細屋邨可安排小巴為主、巴士輔助，或鄰近鐵路站的屋邨便不應規劃太多巴士線，「巴士公司會話畀你知，我哋唔夠生意呀，條鐵路搶晒喇。」她相信，政務主任的經驗有助解決問題時「會有多幾件工具。」

政策可帶來改變富滿足感 運輸署2023年起推出易通行，羅淑佩重提當年因政府解說不足，使首個試點青沙管制區需要延遲推行，提到自己當年先後出席二十多場傳媒解說，最終項目在全港收費區擴展後才有條件實施「三隧分流」的不同時段不同收費，形容這項措施已蘊釀多年、過程漫長，亦算是可輕微改變世界、為社會帶來一點好處的政策，「咁啱我可以有份(參與)，呢啲都係一啲滿足感好大來源。」 轉任房屋局常秘兼房屋署署長後，羅淑佩主要工作之一是打擊濫用公屋，她直言自小在公屋成長有先天優勢，包括知道如何找出濫用情況、哪些措施較擾民等，同時政府不同部門也要協作，例如聘用退休警員「放蛇」，最終取得好效果。