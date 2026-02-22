「嘉應高昇」締18連勝香港紀錄　刷新香港1400米場地紀錄時間

全球最佳短途馬「嘉應高昇」今(22日)在沙田馬場贏得一級賽「女皇銀禧紀念盃」(1400米)，寫下歷史性18連勝。(馬會圖片)

全球最佳短途馬「嘉應高昇」今(22日)在沙田馬場贏得一級賽「女皇銀禧紀念盃」(1400米)，不僅刷新香港1400米場地紀錄時間，更寫下歷史性18連勝，打破傳奇馬王「精英大師」已維持近21年的連勝香港紀錄。

應屆香港馬王「嘉應高昇」橫掃本地短途賽事，保持1200米香港草地紀錄；今次賽事增程至1400米，最終以1分19.36秒打破1400米場地紀錄，，不僅將其6年半前的舊紀錄大幅推前半秒，更是以三個半馬位大勝拋離對手贏出賽事，平均時速高達63.5公里。練馬師大衛希斯盛讚「嘉應高昇」表現，並透露牠將在餘下賽季角逐多兩場賽事，為澳洲的珠穆朗瑪峰錦標作準備。馬會行政總裁應家柏亦大讚「嘉應高昇」表現出色，甚至形容其「堪稱世界最佳馬匹」。現年5歲的「嘉應高昇」正當盛年，將於今年下半年再次遠征澳洲，挑戰全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」(1200米)。