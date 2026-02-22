茶樓食客嘆在場全屬長者　意見兩極：後生仔女唔會有耐性

在茶樓「一盅兩件」是香港傳統文化之一，不過有食客感嘆現今世代似乎只有很少年輕人去飲茶，直言在場目測「全部都係阿伯阿婆」。帖文引起很多網民討論，有人認為到酒樓飲茶重點是享受過程，「一邊傾計一邊食嘢嗰種享受係飲茶嘅精髓」，與時下社會流行的速度背道而馳，亦有人稱飲靚茶和食點心各有替代店舖，形容茶樓是老一輩的社交場所。

網民：飲茶是享受過程 食客在茶樓一邊食點心，一邊聊天、閱報、與家人相聚等，是日常社交的一部分，亦是香港數代人的共同回憶。有酒樓食客在社交平台上載一張大廳照片，發帖稱「點解無乜後生仔後生女去飲茶，全部都係阿伯阿婆」。有網民認為，食客去飲茶是享受過程，「一邊傾計一邊食嘢嗰種享受係飲茶嘅精髓」，坦言現時社會一切都追求快速包括用餐，「後生仔女係唔會有耐性坐喺度飲兩個鐘茶。一坐低張枱，個個已經攞部電話出嚟撳」。

同時，有網民認為要飲靚茶就會「去茶店買返屋企沖」，坊間也有很多地方可食點心，「茶樓係老一輩嘅社交場所，留返啲位俾佢哋啦」、「後生嘅就算要食應該都係去點心專門店㗎喇」、「而(依)加(家)點心鋪都未必差過酒樓」、「後生那些大部份都係去點心店那種，茶費平，食完就走。」有留言就認為食客質素也是影響因素之一，「有朝早自己去飲茶，有個阿伯大聲高談闊論」、「聲大大嘈冤巴閉」、「大聲講野(嘢)到隔三張台(枱)都清楚」、「我唔鐘意飲茶，一黎(嚟)我好怕嘈，二黎冇野(嘢)岩(啱)食。」

有年輕人稱5日飲4餐 另一邊廂，也有很多年輕網民留言表示自己仍有飲茶，「我應該係你講嘅後生仔女，我係極鐘意飲茶，除咗尋(噚)日返工冇飲，初一至初五飲咗4餐茶」、「鍾意飲茶，但真係少咗去酒樓飲」、「我細個時不愛去，但而家反而想去。細個覺得飲茶多人排隊食得又慢浪費時間，而家覺得坐低慢慢飲先係me time」、「以前十幾廿歲就好鐘意去飲茶」、「小弟就係個少數人。」