房協樂嶺都匯成香港首個「長者友善樓宇」　信箱到浴室設計滿載貼心安排(多圖)

香港人口高齡化，電燈開關離地高度、水龍頭和門是否須用力扭動，均會影響長者居住時的幸福感。發展局與綠色建築議會和建築環保評估協會合作，推出自願性長者友善樓宇認證計劃，鼓勵業界採用建議作業範例，房屋協會專用安置屋邨、位於粉嶺的樂嶺都匯，便引入多項長者友善設計，通過評估，成為全港首個獲上述認證的建築項目。

樂嶺都匯長者友善設計無處不在

走進樂嶺都匯，便可發現長者友善設計無處不在，如大廈信箱用上不同顏色，對比鮮明，號碼清晰易辨，更暗藏巧思，舉例淺藍色是特定樓層的專用色，不論開信箱或回到所住樓層，長者只需辨認淺藍色，便可避免走錯。