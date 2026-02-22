房協樂嶺都匯成香港首個「長者友善樓宇」　信箱到浴室設計滿載貼心安排(多圖)

香港人口高齡化，電燈開關離地高度、水龍頭和門是否須用力扭動，均會影響長者居住時的幸福感。發展局與綠色建築議會和建築環保評估協會合作，推出自願性長者友善樓宇認證計劃，鼓勵業界採用建議作業範例，房屋協會專用安置屋邨、位於粉嶺的樂嶺都匯，便引入多項長者友善設計，通過評估，成為全港首個獲上述認證的建築項目。
樂嶺都匯長者友善設計無處不在
走進樂嶺都匯，便可發現長者友善設計無處不在，如大廈信箱用上不同顏色，對比鮮明，號碼清晰易辨，更暗藏巧思，舉例淺藍色是特定樓層的專用色，不論開信箱或回到所住樓層，長者只需辨認淺藍色，便可避免走錯。
踏入單位，電燈開關特意設於離地1至1.3米處，長者能輕鬆觸及；浴室鋪設防滑地板，水龍頭和門均捨棄球狀手柄，採用更適合長者使用的長手柄設計。房協助理總監（項目管理）黃偉業解釋：「這種手柄可減少手部扭動，對於手指和前臂肌肉退化的長者更為方便。」單位又設有智能樂齡緊急支援系統，確保長者遇突發狀況時能即時求助。
公共空間同樣處處體現關懷
公共空間同樣處處體現關懷；不單升降機設座位和廣播系統，按鈕符合指定高度並帶光，主要公用通道則盡量消除門檻、減少樓梯，戶外休憩空間也提供足夠座椅和長者適用健身器材。
樂嶺都匯去年7月落成，正陸續入伙，共提供約1,200個出租及資助出售房屋單位，以及261個「長者安居樂」住屋計劃單位。黃偉業說，早於規劃階段，房協已將多項長者友善設計融入樂嶺都匯，其中15項設計採用長者友善樓宇認證計劃的建議作業範例。
申請項目須採用最少十項建議作業範例
長者友善樓宇認證計劃適用於新建和現存樓宇，申請項目須採用最少十項建議作業範例，通過建築環保評估協會評估，便可獲綠色建築議會頒發認證。協會至今已收到五個住宅項目申請。若項目取得長者友善樓宇認證，可作為屋宇署批予總樓面面積寬免的其中一項特定標準。