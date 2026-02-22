熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-22 22:58
更新：2026-Feb-22 22:58

房協樂嶺都匯成香港首個「長者友善樓宇」　信箱到浴室設計滿載貼心安排(多圖)

分享：
20260216150806205

房協樂嶺都匯成香港首個「長者友善樓宇」，信箱到浴室設計滿載貼心安排。

adblk4

香港人口高齡化，電燈開關離地高度、水龍頭和門是否須用力扭動，均會影響長者居住時的幸福感。發展局與綠色建築議會和建築環保評估協會合作，推出自願性長者友善樓宇認證計劃，鼓勵業界採用建議作業範例，房屋協會專用安置屋邨、位於粉嶺的樂嶺都匯，便引入多項長者友善設計，通過評估，成為全港首個獲上述認證的建築項目。

樂嶺都匯長者友善設計無處不在

走進樂嶺都匯，便可發現長者友善設計無處不在，如大廈信箱用上不同顏色，對比鮮明，號碼清晰易辨，更暗藏巧思，舉例淺藍色是特定樓層的專用色，不論開信箱或回到所住樓層，長者只需辨認淺藍色，便可避免走錯。

adblk5

螢幕擷取畫面 2026 02 22 224826 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224757 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224746 房協樂嶺都匯成香港首個「長者友善樓宇」，信箱到浴室設計滿載貼心安排。 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224844 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224854 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224659 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224711 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224720 螢幕擷取畫面 2026 02 22 224735 20260216150813577

踏入單位，電燈開關特意設於離地1至1.3米處，長者能輕鬆觸及；浴室鋪設防滑地板，水龍頭和門均捨棄球狀手柄，採用更適合長者使用的長手柄設計。房協助理總監（項目管理）黃偉業解釋：「這種手柄可減少手部扭動，對於手指和前臂肌肉退化的長者更為方便。」單位又設有智能樂齡緊急支援系統，確保長者遇突發狀況時能即時求助。

公共空間同樣處處體現關懷

公共空間同樣處處體現關懷；不單升降機設座位和廣播系統，按鈕符合指定高度並帶光，主要公用通道則盡量消除門檻、減少樓梯，戶外休憩空間也提供足夠座椅和長者適用健身器材。

adblk6

樂嶺都匯去年7月落成，正陸續入伙，共提供約1,200個出租及資助出售房屋單位，以及261個「長者安居樂」住屋計劃單位。黃偉業說，早於規劃階段，房協已將多項長者友善設計融入樂嶺都匯，其中15項設計採用長者友善樓宇認證計劃的建議作業範例。

申請項目須採用最少十項建議作業範例

長者友善樓宇認證計劃適用於新建和現存樓宇，申請項目須採用最少十項建議作業範例，通過建築環保評估協會評估，便可獲綠色建築議會頒發認證。協會至今已收到五個住宅項目申請。若項目取得長者友善樓宇認證，可作為屋宇署批予總樓面面積寬免的其中一項特定標準。​

adblk7

長者運動訓練｜對抗年長肌肉流失（am730製圖） 長者運動訓練｜深蹲（am730製圖） 長者運動訓練｜捲腹（am730製圖） 長者運動訓練｜弓箭步下蹲（am730製圖） 長者運動訓練｜掌上壓（am730製圖） 長者運動訓練｜橋式（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務