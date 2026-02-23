沙田3女遭滴不明液體 34歲廚師涉遊蕩被捕

沙田警區刑事調查隊督察馮煒程昨交代案情指，去年12月25日凌晨，一名女事主途經美田路近紅梅谷路行人天橋時，感覺有不明液體滴落其頭髮上。她即時回頭，見站在身後的男子拔足逃走，其後報警。經調查後，警方在上月8日，拘捕一名34歲本地男子，之後獲准保釋。

3名女子分別於去年12月至本月在沙田被陌生人跟蹤，其後更發現頭髮或外套均沾有不明液體。警方經調查及情報分析，鎖定3案疑為同一人所為，上周六(21日)以遊蕩罪拘捕一名34歲、任職廚師的本地男子。案件今日在沙田裁判法院提堂。

另一名女子在本月17日晚上途經沙田隆亨邨善心樓後，亦發現頭髮和外套沾有不明液體。至本月19日凌晨，第3名女事主單獨途經車公廟路遊樂場時，發現有不明液體滴落其頭髮上。她回頭時發現一名站在身後的男子逃走。

警方接報後，隨即翻查區內大量閉路電視片段及情報分析，發現一名男子疑與3案有關，上周六凌晨涉「遊蕩」罪被捕。

馮煒程指，初步調查發現，被捕人不認識3名女事主，犯案動機或與被捕人個人情緒問題有關。案件由沙田警區刑事調查隊第七隊跟進。警方重申，根據《刑事罪行條例》第160條，任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，不論單獨或結伴在該處出現，而導致他人合理地擔心本身的安全或利益，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判監禁2年。