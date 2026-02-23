79%南亞家務工權益遭剝削 女傭︰捱餓被毆無得瞓 自嘲不如畜生

外籍家傭為生計離鄉別井來港工作，疑因對本地法律不熟，基本權益不明，致部分人遭剝削亦不能即時察覺。有外傭工會調查發現，79%受訪南亞裔家務工的基本勞工權利被剝奪，包括未獲得最低許可工資、24小時周休日或充足的食物等。其中63%表示至少被剝奪了兩項法定權利。有外籍家傭指待遇比僱主的愛犬還不如，「過得不如畜生(less than animal)」。 34歲尼泊爾裔印度人Sanju(化名)於2023年來港，先後為兩任僱主工作，兩次為期均只有數月。她昨表示，曾經視香港為工作的夢想之地，惟來港後卻發現與想像中大相逕庭；形容自己甚至連做夢的時間也沒有，因為完全沒有睡覺時間。她憶述，第一任僱主要求睡在地上，每天凌晨2點才能入睡，凌晨4點便要起床；又指不僅薪酬過低，工作6個月以來只有3天假期。僱主在聘用她前，聲稱不介意她不懂英文，最終卻以其「不懂英文」及不能教導其兒子為由將她解僱。

事隔3個月覓到新僱主，原以為可迎來新生活，卻是陷入另一個噩夢。Sanju被第二任僱主安排睡在一個非常小的房間，晚上不能開燈，亦不准打開房間窗戶。僱主不會向她分配伙食，但亦不允許她自己煮食，每天只能吃剩菜，甚至會被僱主的10歲長子毆打。她哭訴有感自己的待遇比僱主的愛犬還不如，「至少她的狗還被定時餵食，我的生活卻過得不如畜生(less than animal)。」令她承受脫髮及嚴重的心理困擾，直到參與研究後才了解自己應有的權利；目前已向勞工處作出投訴，正等候結果。

八成受訪外傭遭扣薪扣假 除Sanju外，香港尼泊爾家務工工會自去年3月至9月訪問81位分別來自印度、尼泊爾和孟加拉、目前在港工作的家傭，包括80名女性和1名男性。結果發現79%受訪者的基本勞工權利被剝奪，包括沒有獲得最低許可工資、24小時每周休日、法定假日、年假或充足的食物。其中63%稱至少被剝奪了兩項法定權利。當中59%沒有獲得應有法定假日及在休息日或法定假日工作沒有獲得任何報酬；42%每周未獲完整一天24小時的休息日；35%沒有獲得最低許可工資規定的薪金；33%稱沒有合適住所及足夠隱私權。

尼泊爾家務工面臨額外困境 工會指，因港府有尼泊爾家務工簽證禁令，在2005年禁令實施前抵港的尼泊爾家務工，只要每兩年在離境前獲得新的工作簽證，就可以繼續在港工作。惟一旦失去工作且無法獲得新的簽證，將永遠無法返回香港工作，使尼泊爾家務移工更容易成為人口販運的受害者。工會稱，不少尼泊爾家務工擔心，向僱主要求按法例獲得應有權利或導致被解僱，屆時不僅會失去養家餬口和償還中介費債務的能力，並須從原籍國重新申請簽證，再次支付所有中介費用，同時將永遠無法返港工作；故寧願啞忍被剝削，也不願承受與僱主爭取權利而失去工作的風險。

工會建議，港府應為新來港家務移工和僱主提供強制培訓班，說明雙方權利和義務；與家務工母國政府合作，確保他們在來港前能收到以其母語書寫的合約副本；並修訂可能會讓家務工更易受到剝削的法規，及審查合約確保被強制在私人家庭住宿的家務移工享有合乎人道的待遇。