北上港人蜂擁回港 逾百萬人次出入境 多個郊野景點共26宗執法個案

新春假期結束，昨天各口岸都見從內地回港市民，截至昨晚9時，本港各口岸錄得102萬出入境人次，當中63.4萬人次入境；經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車昨單日超過2萬架次，刷新紀錄。文體旅局長羅淑佩指，盛事可吸引大量旅客，要振興香港旅遊，文化和體育是很重要的載體。另外，多個露營地迫爆，漁護署轄下景點研引入預約制和收費，研究於今年下半年諮詢立法會。
珠海邊檢總站數據顯示，春節假期經口岸出入境的港澳居民超過56.7萬人次，按年增長8.1%。年廿八至正月初五期間，經大橋公路口岸出入境的港澳單牌車達11.4萬架次，前日(初五)更突破單日2萬架次，刷新「港車北上」及「澳車北上」政策以來新高，車龍一度長逾500米，候檢時間超過40分鐘。「港車北上」自年初三起連續三日超過1.37萬架次，年初五更達1.54萬架次，創新高。
羅淑佩：盛事持續吸客再訪港
文體旅局長羅淑佩表示，盛事不會一成不變，能持續吸引旅客再訪港；續指大型演唱會可吸引大量內地觀眾，部分場次內地觀眾佔比高達六成，帶動餐飲、交通、酒店及周邊消費，甚至連化妝師及周邊產品亦受惠，期望香港旅遊做到「樂而忘返，一來再來」。
景點研引預約制及收費
農曆新年黃金周期間，郊野公園熱門景點及露營地的情況惹關注，漁護署指，黃金周開始至今，西貢東郊野公園熱門景點以及露營地點的秩序及衛生情況，與預計相若，並無出現嚴重破壞或失控。截至昨早11時，署方於麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點，包括鹹田灣營地、西灣營地及浪茄灣營地，共有26宗執法個案，包括亂拋垃圾，以及在指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。
漁護署又透露，正就轄下熱門景點的長遠管理策略做研究，同時會參考今次黃金周的經驗，考慮各種優化方案，包括應否引入預約制和收費等，預計今年下半年諮詢立法會。