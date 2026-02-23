北上港人蜂擁回港 逾百萬人次出入境 多個郊野景點共26宗執法個案

新春假期結束，昨天各口岸都見從內地回港市民，截至昨晚9時，本港各口岸錄得102萬出入境人次，當中63.4萬人次入境；經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車昨單日超過2萬架次，刷新紀錄。文體旅局長羅淑佩指，盛事可吸引大量旅客，要振興香港旅遊，文化和體育是很重要的載體。另外，多個露營地迫爆，漁護署轄下景點研引入預約制和收費，研究於今年下半年諮詢立法會。

珠海邊檢總站數據顯示，春節假期經口岸出入境的港澳居民超過56.7萬人次，按年增長8.1%。年廿八至正月初五期間，經大橋公路口岸出入境的港澳單牌車達11.4萬架次，前日(初五)更突破單日2萬架次，刷新「港車北上」及「澳車北上」政策以來新高，車龍一度長逾500米，候檢時間超過40分鐘。「港車北上」自年初三起連續三日超過1.37萬架次，年初五更達1.54萬架次，創新高。