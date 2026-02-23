馬王「嘉應高昇」締18連勝 破1400米場地紀錄時間

應屆香港馬王「嘉應高昇」橫掃本地短途賽事，保持1,200米香港草地紀錄；今次賽事增程至1,400米，最終以1分19.36秒打破1,400米場地紀錄，不僅將6年半前的舊紀錄大幅推前半秒，更是以3個半馬位拋離對手贏出賽事，平均時速高達63.5公里。練馬師大衛希斯盛讚「嘉應高昇」表現。而現年5歲的「嘉應高昇」正當盛年，將於今年下半年再次遠征澳洲，挑戰全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」(1,200米)。

馬會行政總裁應家柏大讚「嘉應高昇」表現出色，形容其「堪稱世界最佳馬匹」；又指今年馬年以強勁勢頭開展，從兩周前在沙特阿拉伯舉行的「亞洲賽馬會議」，到年初一至三的連串新春活動，包括馬年賽馬日，到年初五舉行歷來最高頭獎獎金的六合彩攪珠，至昨日「嘉應高昇」創出香港連勝紀錄，非常圓滿。兩個馬場昨合共逾3萬人入場，包括逾6,100名旅客。50多歲本地資深馬迷陳先生透露，21年前曾見證「精英大師」締造17連勝的輝煌時刻。他對「嘉應高昇」獲勝深感興奮，「從未想過有馬匹能打破『精英大師』17連勝的紀錄。『嘉應高昇』向世界展示無可匹敵的實力，甚至比『精英大師』更具王者霸氣。足證香港馬王輩出，賽馬水平不斷提高。」