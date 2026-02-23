上水貨倉幼犬斷尾潰爛3犬疑受虐　65歲倉主被捕

上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉，再揭發懷疑虐待狗隻事件。北區區議員劉鎮海昨日(22日)到場巡查，發現倉內有2隻幼犬被困狹小鐵籠，無水無糧；另有1隻黑狗尾巴折斷，傷口外露潰爛。警方表示，案件列作「殘酷對待動物」，已拘捕上址65歲男負責人，涉事狗隻由愛護動物協會人員帶走。

劉鎮海表示，上址貨倉一直以來均有很多懷疑殘酷對待動物的個案，因此不時會定期巡查。昨日早上約11時到場視察，目睹幼犬由早上11點到傍晚6、7時，被困入鐵籠內，幾乎無法轉身活動，亦無水無糧；另1隻黑色唐狗在場內徘徊，尾巴斷開，傷口已受感染。他曾致電倉主了解，但未獲回應，遂聯絡動保組織「毛守救援」創辦人Kent協助。至傍晚仍未見倉主現身，只好報警求助。