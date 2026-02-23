熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-23 10:08
更新：2026-Feb-23 10:43

35+顛覆政權案｜12人上訴均被駁回　律政司就脫罪劉偉聰上訴亦失敗(更新)

「35+串謀顛覆政權」案，律政司就劉偉聰的原審無罪裁決上訴，高等法院上訴庭早上判決。(路透社)

「35+串謀顛覆政權」案，45名罪成被告於2024年被判處4年2個月至10年監禁，12名罪成被告提出上訴，律政司亦就劉偉聰的原審無罪裁決上訴，高等法院上訴庭早上判決，警方在西九龍法院大樓暫代上訴庭外圍戒備。

上訴庭裁決12名被告就裁決及判刑上訴，均被駁回，而律政司就劉偉聰的脫罪上訴亦失敗，所有人維持原判。各被告聞判後表現平靜。逾百名公眾到場輪候旁聽，包括本案脫罪被告李予信、刑滿被告岑子杰、岑敖暉、梁晃維、馮達浚及王百羽。警務處國安處總警司李桂華亦列席，多名外國駐港領事代表到法院旁聽。

「35+串謀顛覆政權」案，律政司就劉偉聰的原審無罪裁決上訴，高等法院上訴庭早上判決。(路透社) 「35+串謀顛覆政權」案，高等法院上訴庭早上判決，警方在外圍戒備。(路透社)

「35+串謀顛覆政權」案共有47名被告，當中31人在不同階段認罪，餘下不認罪的16人受審後有14人罪成，李予信、劉偉聰則罪脫。12名被告原審被判囚4年5個月至7年9個月不等。其中11人包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、何啟明、黃碧雲、黃子悅、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄及余慧明，經審訊後被裁定罪名成立，除了何桂藍只就定罪上訴，其餘被告就定罪及刑期上訴。而黃子悅認罪，但不服刑罰提出上訴。

至於律政司以「案件呈述」方式，對原審無罪的劉偉聰提出上訴，即以法律觀點錯誤為由就無罪判決上訴。

案件由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和彭寶琴處理。

案件編號：CACC253,263,268/2024

