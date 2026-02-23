35+顛覆政權案｜12人上訴均被駁回　律政司就脫罪劉偉聰上訴亦失敗(更新)

「35+串謀顛覆政權」案，45名罪成被告於2024年被判處4年2個月至10年監禁，12名罪成被告提出上訴，律政司亦就劉偉聰的原審無罪裁決上訴，高等法院上訴庭早上判決，警方在西九龍法院大樓暫代上訴庭外圍戒備。

上訴庭裁決12名被告就裁決及判刑上訴，均被駁回，而律政司就劉偉聰的脫罪上訴亦失敗，所有人維持原判。各被告聞判後表現平靜。逾百名公眾到場輪候旁聽，包括本案脫罪被告李予信、刑滿被告岑子杰、岑敖暉、梁晃維、馮達浚及王百羽。警務處國安處總警司李桂華亦列席，多名外國駐港領事代表到法院旁聽。