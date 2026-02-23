楊何蓓茵稱食環署變革多公開招聘署長冀物色專才　歡迎政務官投考

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府公開招聘食環署署長是因為看到食環署過去幾年做了很多變革，認為在應用科技及執法等方面可以有不同做法，作公開招聘看看能否在外面找到適合的專才出任有關職位。



在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，勞聯林振昇詢問政府將來會否公開招聘更多首長級職位，訂立人才流動機制，又說公開招聘食環署署長訂明不會晉升，會否影響吸引力。楊何蓓茵回應說，將來會否公開招聘更多首長級職位，要看屆時的職位所需，未必會有恒常或固定模式。她解釋由於高於有關首長級職位是常任秘書長，須由政務官出任，而外聘人員並非政務官，因此條款才列明不會晉升。



勞工界議員周小松關注政府公開招聘食環署署長，政府為何有信心招聘沒有在政府工作經驗的人士出任。楊何蓓茵說，公開招聘沒有年齡限制，而過往有政府或公營機構經驗的人士亦可投考，當局進行公開招聘，如果內部有政務官有興趣及適合，亦歡迎投考。