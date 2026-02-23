熱門搜尋:
出版：2026-Feb-23 11:35
更新：2026-Feb-23 11:35

楊何蓓茵稱食環署變革多公開招聘署長冀物色專才　歡迎政務官投考

oqcyhmfxeids_1_0_0.jpg

食環署。(資料圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府公開招聘食環署署長是因為看到食環署過去幾年做了很多變革，認為在應用科技及執法等方面可以有不同做法，作公開招聘看看能否在外面找到適合的專才出任有關職位。

在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，勞聯林振昇詢問政府將來會否公開招聘更多首長級職位，訂立人才流動機制，又說公開招聘食環署署長訂明不會晉升，會否影響吸引力。楊何蓓茵回應說，將來會否公開招聘更多首長級職位，要看屆時的職位所需，未必會有恒常或固定模式。她解釋由於高於有關首長級職位是常任秘書長，須由政務官出任，而外聘人員並非政務官，因此條款才列明不會晉升。

勞工界議員周小松關注政府公開招聘食環署署長，政府為何有信心招聘沒有在政府工作經驗的人士出任。楊何蓓茵說，公開招聘沒有年齡限制，而過往有政府或公營機構經驗的人士亦可投考，當局進行公開招聘，如果內部有政務官有興趣及適合，亦歡迎投考。

公務員工作較為穩定 私人機構可能「無咗份工」

民建聯議員何俊賢提出，首長級或高層公務員的薪酬待遇，難以與私營機構相比，政府如何吸引專業人才。楊何蓓茵說，一些首長級或高層公務員的薪酬待遇的確難以與私人市場直接比較，但政府需要取得平衡，而公務員工作較為穩定，尤其在經濟環境較差時，私人機構可能出現「無咗份工」。她又說，在私營機構工作往往是為股東公司追求最大盈利，公務員則是為大眾做事，參與政策等工作對社會亦有深遠影響。

原文刊登於 香港電台

