網上熱話｜OK便利店「隱藏福利」 買一物免費送水 港女讚貼心

便利店在香港街頭巷尾均有一間，近日有網民在社交平台分享一項「大發現」，指在OK便利店（Circle K）購買藥品，獲得免費贈送飲用水。帖文一出引發網民熱議「隱藏福利」，有人稱「活了這麼多年現在才知道！」，及後有一名自稱曾在OK便利店工作的網民解釋真相。

該名女網民近日於社交平台Threads發文，稱直到最近才得知，原來在OK便利店購買一盒價值66元的幸福傷風咳素藥物時，店方附送一支樽裝水，令她驚喜稱「依家先知原來OK買藥送水！」，店方收銀機屏幕可見「買藥送水」選項，抵銷了樽裝水的6.5元價格。樓主亦稱「我見到笑咗聲之後同收銀姐姐講你哋咁貼心嘅」。

帖文曝光後，隨即引發網民熱議，不少人均留言稱第一次聽聞，表達對該貼心服務的讚賞「活了這麼多年現在才知道！」、「第一次聽見咁貼心」、「唔好話你 我係睇完你個post先知」、「先不論價錢，起碼叫方便咗先」、「啲藥貴到黐線，支水俾你咪當平返少少」，亦有人稱便利店早已提供該貼心服務「試過，第一次收到個陣覺得好貼心」、「其實幾年前已經有」，亦有人稱未獲「福利」，「我上次買嘅時候冇送到」、「我星期二買冇送俾我」。 前員工現身說法

及後一名自稱曾在OK便利店工作的網民解釋的確有這項「隱藏福利」，他透露其實有不成文「機制」，許多顧客在買藥時會額外拿一支水埋單，店員通常會提醒「細size水是免費的，幫你換好不好？」及後稱「買藥送水呀！早啲好返/小心身體。」不過，他也提醒福利的前提是店內必須有指定尺寸飲用水存貨，「因為唔係成日有」。