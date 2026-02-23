入境處高級事務助理因爭廁所等瑣事家暴妻兒　認6罪3.9判刑

入境處高級事務助理因爭廁所等家庭瑣事，3年間共6次襲擊妻兒，今早(23日)在九龍城裁判法院承認6項普通襲擊罪。裁判官林希維將案件押後至下月9日判刑，待取社會服務令及感化令報告，明言所有判刑選擇仍在考慮當中。

被告A.T.K. (49歲)，報稱入境處高級事務助理。控罪指被告於2023年11月11日至去年1月12日，分別3度在觀塘將軍澳道某住宅單位內襲擊5歲男童Y；另於2021年12月25日至2023年9月6日，分別3度在相同地點襲擊女子X。案情指，與被告39歲妻子在2018年結婚，及後誕下兒子。2021年12月25日晚上11時許，被告見兒子為看電視未睡覺故怒罵，期間因教仔問題而與妻子發生肢體衝突，盛怒下將妻子推到走廊牆上，並用雙手扼著妻子的頸。在2023年9月6日，兩夫妻因廁所使用問題而爭執，被告故技重施扼頸。