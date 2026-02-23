入境處高級事務助理因爭廁所等瑣事家暴妻兒　認6罪3.9判刑

入境處高級事務助理因爭廁所等家庭瑣事，3年間共6次襲擊妻兒，今早(23日)在九龍城裁判法院承認6項普通襲擊罪。裁判官林希維將案件押後至下月9日判刑，待取社會服務令及感化令報告，明言所有判刑選擇仍在考慮當中。
被告A.T.K. (49歲)，報稱入境處高級事務助理。控罪指被告於2023年11月11日至去年1月12日，分別3度在觀塘將軍澳道某住宅單位內襲擊5歲男童Y；另於2021年12月25日至2023年9月6日，分別3度在相同地點襲擊女子X。案情指，與被告39歲妻子在2018年結婚，及後誕下兒子。2021年12月25日晚上11時許，被告見兒子為看電視未睡覺故怒罵，期間因教仔問題而與妻子發生肢體衝突，盛怒下將妻子推到走廊牆上，並用雙手扼著妻子的頸。在2023年9月6日，兩夫妻因廁所使用問題而爭執，被告故技重施扼頸。
同年11月11日，被告試圖搶走在妻子懷中的兒子不果，隨後用雙手強行抓住兒子上衣的衣領。同年12月某日，被告因兒子發脾氣而扼其頸部。在2024年2月7日凌晨，被告突然發脾氣而扼妻子的頸。去年1月12日，當妻兒在客廳看電視時突然衝進客廳，並向妻兒揮動風筒。警方翌日接獲求助，同月14日拘捕被告。
勸被告不要將工作帶回家
林官明言，被告兒子在聖誕節晚睡，但翌日為學校假期，指找不到如此生氣的理由，即使夫妻為教仔出現衝突，亦理應心平氣和討論，而非以武力解決。林官又直斥被告因「非常瑣碎的事」家暴，不理解為何爭廁所要向妻子動粗，勸諭被告管理自己情緒，明言案件涉及家庭襲擊具一定嚴重性。林官提醒被告，不要將工作帶回家，要多溝通而非指揮妻兒遵守規則，並關注被告是否有尋求醫療協助，被告回應2月有復診，日後會繼續跟進。
情緒管理及家教問題已有改善
辯方求情指，被告對此已深感後悔，因個人問題不懂如何與太太相處及教導兒子，故涉及數次家庭糾紛，現與妻子正辦離婚程序，在家事法庭另有聆訊。辯方續稱，被告案發後接受課程，其情緒管理及家教問題已有改善。被告在1995年加入入境處，因本案暫時停職，相信之後亦要進行記律聆訊，對事業方面有影響，並因職務關係未必適合判處社會服務令，望法庭考慮判處被告監禁或非監禁刑罰，令被告能儘快復職。
案件編號：KCCC900079/2025