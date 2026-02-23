消委會｜去年投訴回落至約3.8萬宗　減6%止3年升勢

消委會公布，去年接獲的整體投訴數字回落至38,187宗，較2024年的逾4萬宗減少6%，結束連續3年的升勢。去年接獲最多投訴的首20個商戶中，大部分均有提供網購服務。全年整體的網購投訴共有18,913宗，按年上升12%，並佔整體38,187宗投訴約50%，較前一年的42%為高，涉及總金額大幅上升45%至近9,300萬元。

除了本港消費者之外，不同國家及地區、特別是內地的消費者，亦會就本港及跨境網購的消費爭議向消委會求助。當中去年內地消費者針對香港商戶，包括在本港註冊內地3大網購平台的網購投訴共有5,192宗，而香港消費者針對內地商戶的兩類投訴，亦分別上升逾4成。雖然部分投訴完全不涉及本港商戶，或貨品完全不經本港發貨或轉運，但部分消費者仍會向消委會投訴，當中3大內地網購平台涉及內地消費者的投訴，全年有2,218 宗，調停成功率為71%。