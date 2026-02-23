消委會｜去年投訴回落至約3.8萬宗　減6%止3年升勢

消委會公布，去年接獲的整體投訴數字回落至38,187宗，較2024年的逾4萬宗減少6%，結束連續3年的升勢。去年接獲最多投訴的首20個商戶中，大部分均有提供網購服務。全年整體的網購投訴共有18,913宗，按年上升12%，並佔整體38,187宗投訴約50%，較前一年的42%為高，涉及總金額大幅上升45%至近9,300萬元。
除了本港消費者之外，不同國家及地區、特別是內地的消費者，亦會就本港及跨境網購的消費爭議向消委會求助。當中去年內地消費者針對香港商戶，包括在本港註冊內地3大網購平台的網購投訴共有5,192宗，而香港消費者針對內地商戶的兩類投訴，亦分別上升逾4成。雖然部分投訴完全不涉及本港商戶，或貨品完全不經本港發貨或轉運，但部分消費者仍會向消委會投訴，當中3大內地網購平台涉及內地消費者的投訴，全年有2,218 宗，調停成功率為71%。
公眾表演投訴大幅上升202%
當局重點推廣盛事經濟，再加上啟德體育園啟用，吸引各地觀眾專程來港，但部分活動主辦商及票務平台或許因經驗不足、與不同場地磨合需時等因素，引起活動安排與宣傳不符、座位視線受阻、門票資料出錯等問題。去年涉及公眾表演的投訴有1,889宗，較前年大幅上升202%，有關體育活動的投訴則較前年大幅減少89%至175宗。當中熱氣球節因取消升空體驗，共收到350宗投訴，主要涉及銷售手法問題。一隊國際知名樂隊的演唱會因座位視線、門票印錯等問題亦引起391宗投訴。
隨著本港人口持續高齡化，樂齡消費市場規模日益擴大。在整體38,187宗的投訴中，約有48%的投訴人有提供年齡資料，消委會再從中整合55歲或以上樂齡人士的2,769宗投訴作分析，發現以涉及電訊服務的投訴佔最多，有500宗，按年減少5%。
食肆及娛樂投訴連續4年居榜首
撇除3大內地主要網上購物平台的2,218宗內地消費者投訴後，消委會在去年共接獲35,969宗與本港消費者及／或本地商戶相關的投訴，較2024年減少4%，首10位的總數為22,760宗，佔全年整體投訴的 63%。食肆及娛樂的投訴連續4年居榜首， 達6,922宗，當中以外賣送餐平台的投訴佔最多，達2,022宗，較前年的1,146宗上升76%。此外，醫療服務投訴亦因為仁滙醫務集團結業事件所衍生的1,299 宗投訴，而進佔第5位。
在與本港消費者及／或本地商戶相關的投訴中，21%均與服務質素有關，達到7,664宗，較前年大幅增加41%，涉及更改／終止合約的亦上升19%，達5,666宗，佔整體投訴的16%，金額共逾1.8億元。而去年發生的仁滙醫務集團全線結業事件中，由於2024年的舒適堡結業事件推高基數，涉及結業的投訴去年反而下跌69%。