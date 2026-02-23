網上熱話｜精品代購店商場擺檔5小時零收入 網民齊指一原因

不少商場均會善用公眾空間，於假日期間外租臨時攤檔供售賣精品以吸引人流。一間日本精品代購商店於荃灣愉景新城的新年市集租用小攤檔出售Chiikawa、蠟筆小新等公仔及其他精品，惟商店周日(22日)於社交平台Threads發帖直言生意不似預期，「由12點開始擺左5個鐘，生意額：$0」，照片可見商場的公眾空間雖然有多個小攤檔，惟未見人流，店主坦言「靜到釣魚」。根據資料，該商店本身於觀塘一工業大廈有門市，門市於初一至初六休息，初五及初六於愉景新城有新年市集，稱會提供限定貨品優惠。

店主坦言「靜到釣魚」 帖文引發熱議討論，大部份網民認為店主未有為貨品標明價錢，是生意不佳的直接主因，「行市集見啲貨無標價我一律skip」、「不標價一律不買，每件貼價錢有幾難？」、「買菜唔標價我都唔會買，何況呢啲」、「建議寫返幾錢，問完價唔岩唔想買又尷尬」。店主對此回應，「其實唔洗怕尷尬，我地好樂意答你的，小店一人工作真係做唔到每件都寫價錢」，惟有網民不滿其回應，「5個鐘冇野做都寫唔到咩」、「生意你既，你咪繼續話比自己知我一人工作架，唔寫價錢好閒」、「咁懶就唔好怪無生意」、「你唔怕尷尬姐，d客怕」。亦有不少網民留言問個別商品價格，店主亦有回覆，及後有人稱已惠顧。

新年長假「北上消費冇乜生意啊！」 另有網民直言新年長假「北上消費冇乜生意啊！」，「上次擺呢度生意好好（但有活動帶人流），我諗係新年假，家庭客出外旅行有影響。」，亦有網民認為「好多去人日本買，平過香港」、「Chiikawa周街都買到，反而市集賣手作或者偏門野會比較吸引」、「可能啲公仔都有啲飽和狀態。係fans嘅就可能巳經入咗貨，除非好多特別、特色、難搵版本，唔係fans只會行過望吓」，另有人建議「不如寫個牌講明係正品？市集見到冇價錢牌仲要擺到立立亂咁以為係老翻。同埋如果你本身係做開呢啲生意，仲要有實體鋪嘅，可以擺返個招牌有名有QR code，咁樣可信度會高啲。」