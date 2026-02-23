向疑犯索6萬訛稱事主願收錢和解 男警認「一時想歪」還押至3月判刑

現年29歲的時任男警涉於兩年前調查一宗強姦案時，獲悉律政司決定不作檢控後卻向疑犯誣稱已為他「拆掂咗」，向對方索取6萬元聲稱以換取女報案人不追究，該名疑犯最終報案。男警今日（23日）於區院承認一項藉公職作出不當行為罪。辯方求情指，男警是因對疑犯不獲起訴感到氣憤，「一時諗歪咗」，在沒事先與投訴人商討情况下，自行決定代她向疑犯索取補償。暫委法官黃士翔斥被告出於一己私欲犯案，即使是以自己方法執行心中正義，亦有其嚴重性，並影響警隊聲譽。法官決定先提取被告的背景報告，被告須還押至3月10日判刑。

不忿涉強姦案疑犯不被起訴 29歲被告吳偉峰，承認於2024年4月26日至28日期間，在香港身為警員，在調查一宗強姦案中，無合理辯解下刻意行為不當，向男疑犯X謊稱受女受害人Y向X索取港幣6萬元，以便Y作出不追究該案件，企圖誘導X向被告交出港幣6萬元。他另被控一項企圖欺詐罪，則獲存檔法庭、不予起訴。 案情指，案發時吳駐守沙田警區重案組，他在2024年1月起調查一宗強姦案，該案疑犯為19歲男子X，投訴人為16歲女子Y。2024年2月1日，警方與X進行警誡錄影會面，X保持緘默。吳於同年3月26日前往X的住所拍照取證，他其後告訴X案件的發展會對X不利，因為法庭處理此類案件時會偏向相信女性投訴人的證供，着X應聘請律師。

求情稱想為女方索償 事前沒與對方商討 同年4月25日，律政司建議警方就該宗強姦案不對X提出檢控，翌日下午起，被告透過WhatsApp聯絡X，聲稱已為X「拆掂咗」強姦案，並虛假地向X表示，X向Y支付6萬港元，Y才不再追究。被告稱，Y須於3天後回覆律政司，故他要求X立即付款，可向家人求助。X把事件告訴父親，於同月28日報案，其間被告仍催促X付款。被告於同月29日被捕。 辯方求情指，吳任職警員，月入逾4萬港元，並呈上19封嘉許信及包括上司撰寫求情信。辯方指吳2017年入職警隊，紀錄良好，當時因案件調查已久，惟律政司決定不起訴X感不忿「一時想歪」，想為Y索賠，惟未有與她商討便自行做決定，吳的上司亦指相信被告不會為金錢而做出「愚蠢的事」。法官表示吳為一已私慾犯案，即使他是為執行心目中的正義，但他事後有催促X付款，並非一次就知錯，認為本案有其嚴重性。辯方稱，被告已明白其行為影響到警隊，他已失去工作及為此付出代價，望法庭考慮被告過往的表現和抱負，給予被告回饋社會的機會。

案件編號：DCCC 1167/2024