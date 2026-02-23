中大醫學院推新博士課程吸引留港攻讀　現無意申加學額

中大醫學院新推出一款博士課程，容許學生在接受專科訓練的第二年，預先以兼讀方式開始博士課程，並在其3年全職博士生期內聘用其為中大全職僱員。副院長莫樹錦表示，現時較少醫科生會在港攻讀相關博士學位，而即使在港就讀也需時17年才能成為一名具備博士學位並在香港註冊的專科醫生。他指，新課程可確保博士生仍有一定收入及稍為縮短成為博士專科醫生的過程，冀提供環境吸引科研人才留下，並在日後成為能同時進行臨床和實驗室研究的人才。

中大醫學院院長趙偉仁稱，今年希望為各學系招聘到33名教授，並會培養畢業生成為中大未來學者。位於中大校園的教研綜合大樓將於明年落成，設計最多可容納1,000名科研人員，副院長吳兆文指現有資源足以應付近400名學生，惟指出醫科是較為特別的科目，增加學額時需要考慮社會需要和配合政府規劃，目前未有計劃申請加額。

持續發展醫學創科人才很重要

政府周三發表新一份《財政預算案》，趙偉仁期望政府能繼續支持醫學院的醫學研究和創科發展，又稱即使當局去年起削減大學撥款，醫學院的資源目前仍足以招攬人才和支持發展，過去數年已招聘到逾百名科研人員及教職員。對於香港科技大學正籌建第三間醫學院，他指中大醫學院與對方發展方向不同，而香港整體如果要持續發展醫學創科，必須增強整個人才庫，包括招攬海外人才很重要。

另外，中大醫學院今年會成立醫學人工智能中心，包括建立大數據智能生物樣本庫、發展AI相關精準醫療、使AI應用符合醫學倫理等，同時將AI融入醫學教育課程，教導醫學生對AI的基本認知等。趙偉仁指，AI已徹底改變醫學實踐，中大醫學院將來要開辦廿一世紀醫學教育課程，因為AI已徹底改變醫學實踐，如着重知識理解與分析，減少背誦、加強醫學生與患者和家屬溝通等。