申訴專員｜樂齡科技滲透率偏低　展開主動調查審研社署推動措施

申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研社會福利署推動應用樂齡科技的措施。

市民普遍對產品缺乏認識

隨着香港人口持續高齡化，照顧長者、殘疾人士，特別是殘疾長者的問題近年備受社會關注，包括樂齡科技的發展及應用。樂齡科技透過運用創新科技，提升長者和殘疾人士的生活質素及自理能力，同時減輕護理人員和照顧者的壓力，常見的產品包括行動輔助器具、升舉扶抱器具、防遊走系統、智能陪伴機械人、生活輔助用品等。社署多年來積極推動樂齡科技的應用以回應社會需求，但社會有意見認為，現時本港的樂齡科技滲透率仍然偏低、市民普遍對樂齡科技產品缺乏認識、獲取產品資訊的途徑及評估需要的工具不足，以及獲基金資助的產品可能未獲充分使用。