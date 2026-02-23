熱門搜尋:
出版：2026-Feb-23 16:16
更新：2026-Feb-23 16:16

申訴專員｜樂齡科技滲透率偏低　展開主動調查審研社署推動措施

樂齡科技滲透率偏低，申訴專員宣佈展開主動調查審研社署推動措施。(政府新聞處)

申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研社會福利署推動應用樂齡科技的措施。

市民普遍對產品缺乏認識

隨着香港人口持續高齡化，照顧長者、殘疾人士，特別是殘疾長者的問題近年備受社會關注，包括樂齡科技的發展及應用。樂齡科技透過運用創新科技，提升長者和殘疾人士的生活質素及自理能力，同時減輕護理人員和照顧者的壓力，常見的產品包括行動輔助器具、升舉扶抱器具、防遊走系統、智能陪伴機械人、生活輔助用品等。社署多年來積極推動樂齡科技的應用以回應社會需求，但社會有意見認為，現時本港的樂齡科技滲透率仍然偏低、市民普遍對樂齡科技產品缺乏認識、獲取產品資訊的途徑及評估需要的工具不足，以及獲基金資助的產品可能未獲充分使用。

樂齡科技滲透率偏低，申訴專員宣佈展開主動調查審研社署推動措施。(政府新聞處)

陳積志表示，將創新科技融入安老及康復服務乃是大勢所趨，現時樂齡科技在社區的應用，仍有很大改善空間，因此決定展開主動調查行動，詳細審研社署推動應用樂齡科技的措施的成效，包括「樂齡及康復創科應用基金」的使用；不同服務單位應用科技產品的實際情況；社署的監察、支援及推廣措施；以及與其他機構、社福界及創科界的協作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見。請於下月23日或之前把意見送達申訴專員公署

