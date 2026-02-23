尖沙咀K11反「胖」健康基地　推動市民了解肥胖威脅

肥胖不僅影響外觀，世界衛生組織將肥胖視為威脅健康的慢性疾病，減重反「胖」是現代人保住健康的重要策略。惟有美食之都之稱的香港，在飲食模式、節奏急促、高壓生活，甚至基因影響下，維持健康的體重是場不易的持久戰；若脂肪過度囤積體內或成為健康隱患，即使身形看似瘦削亦可能跌入肥胖陷阱之中。據衞生署的普查，本港15歲或以上人口超過一半都屬於過重及肥胖，其中25至34歲的超重及肥胖比率約為44%，踏入中年及過後更達超過61%。

為推動市民深入了解肥胖帶來的健康威脅，諾和諾德香港由明日(2月24日)至3月4日每日中午12時至晚上8時，於尖沙咀 K11 Art Mall購物藝術館舉辦「反『胖』健康基地」活動，讓市民即場測量自己的BMI和腰圍等；並透過新奇有趣的虛擬遊戲及展品了解肥胖的傷害及併發症。活動更特意邀請陪伴港人成長的插畫品牌「Maggiemarket（馬仔市集）」繪製專屬插畫，展示於互動遊戲、打卡位、4格自拍機及展區中。

由諾和諾德香港支持下設立的「反『胖』健康基地」劃分不同區域，為市民提供不同活動和資訊。當中包括讓市民量度身高、體重、脂肪比率及腰圍的BMI腰圍量度專區；亦可在互動專區，透過虛擬遊戲認識與肥胖有關的疾病；及循環播放與肥胖相關知識的展區等。