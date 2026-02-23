基孔肯雅熱｜青衣自然徑蚊患受控　今日傍晚重開

衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，多個相關政府部門已在青衣自然徑進行防蚊及環境衞生整治工作。過去一個月以來，該自然徑的蚊患情況處於低水平。經綜合評估後，中心認為有關蚊患情況已受到控制，決定由今日傍晚起重新開放青衣自然徑。 因應去年11月底起有5宗在青衣自然徑一帶受感染的基孔肯雅熱本地個案，中心於去年12月初與食物環境衞生署、民政事務總署、渠務署、地政總署和土木工程拓展署代表舉行跨部門會議後，於去年12月9日宣布青衣自然徑暫停向公眾開放，以便相關政府部門聯合進行大規模的化學滅蚊及其他環境整治工作，以減低蚊患情況，保障公眾衞生和健康。

相關傳播鏈已切斷 最後一宗與青衣自然徑相關的本地感染個案於去年11月30日到訪該徑，其後無新增本地個案，而中心的個案追蹤工作亦確認早前在該徑一帶受感染的本地個案沒有在社區進一步傳播，相關傳播鏈已切斷。過去兩個多月以來，上述政府部門持續在青衣自然徑進行全面的環境整治及滅蚊工作。該自然徑全長約七公里，沿途環境複雜，存在不少天然或人為形成的蚊蟲滋生地，包括行山人士及工人遺留的棄置容器、可引致積水的雜物和垃圾、泥土表面的水窪等。政府部門已多次巡查並清除多個潛在蚊子滋生地點，及移除有利蚊子滋生的廢棄物，並持續在該處進行密集式霧化處理以殺滅成蚊，另外於沿途設置捕蚊器。與此同時，食環署亦一直透過誘蚊監測裝置監察自然徑的蚊患情況，過去一個月的數據錄得低水平。

中心於今日再次召開跨部門會議評估最新情況。考慮到青衣自然徑目前的環境衞生情況，中心認為青衣自然徑對公共衞生的威脅已經大致解除。因此，青衣自然徑會於今日傍晚起重新開放。食環署會持續在青衣自然徑一帶加強蚊媒監測。 截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。本港今年暫時累計錄得兩宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港去年累計錄得82宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。