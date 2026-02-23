AI生成有害影像引關注 私隱公署聯全球60機構發聲明促4大措施

私隱專員公署今日(23日)聯同環球60個來自加拿大、法國、德國、意大利等地的私隱或資料保障機構發表《AI生成影像及私隱保障聯合聲明》。聯署機構對AI系統能在當事人不知情及未經同意下，生成可辨識個人的逼真照片及影片、以及其他關於真實人士的有害內容表達關注。

聯署機構又提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構，必須合法地開發及使用AI系統，並採取一系列有效措施以保障資料當事人，特別是兒童及弱勢群體的基本權益，包括：實施穩健的保障措施，防止濫用個人資料及未經當事人同意下生成私密影像或其他有害內容，尤其是涉及描繪兒童的資料；確保實質的透明度，就AI系統功能、已實施的保障措施、可接受用途及濫用後果等提供資訊；提供有效及容易的渠道，讓個別人士可要求移除涉及個人資料的有害內容，並迅速回應相關要求；及處理對兒童帶來的特定風險，實施加強的保障措施，以及向兒童、家長、監護人及教育工作者提供清晰的適齡資訊。