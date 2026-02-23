每日還押人數創25年新高 黃國興：港法律無保外就醫 黎智英獄中獲醫療服務

懲教署今日(23日)舉行2025年工作回顧。去年懲教院所的收納人次接近1.9萬人次，按年升3%；平均每日在囚人口按年增加8%，人次破萬。此外，平均每日還押人口按年增16%，自2000年來新高。懲教署自本月起為獲釋的受監管人士舉辦內地交流團，提升國民身份認同；對於黎智英可否保外就醫，署方指香港法律並無保外就醫，黎在獄中可接受必須的醫療服務。

去年懲教院所的收納人次按年上升3%，達1.89萬人次；平均每日在囚人口增幅達8%，達10,315人，平均每日收容率由85%上升至92%。收容率超過100%的懲教院所中，以東頭懲教所最高，達146%；其次為赤柱監獄和大欖女子懲教所，分別達132%和125%。 就平均每日還押人口數字方面，該數字自2021年起按年均錄得15%或以上的升幅，去年達4,217人，按年增加16%，創2000年以來新高。懲教署長黃國興表示，由於還押人口持續上升，署方已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還押人士；同時亦已展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，長遠增加成年男性還押人士收容額。

自 2024 年起 58 宗受監管者離港申請 43 宗獲批 就涉及反修例案件和違反《香港國安法》等與國安相關的案件方面，至今仍有近300涉案人士在囚，約1,900人已獲釋。獲釋後接受監管人數方面，去年有1,153人，至於2023至2024年則分別有1,145人和1,093人。而懲教署自 2024年起實施新的監管條件，受監管者須獲批才可離港。黃國興表示，自2024年實施相關規例後，截至去年底，合共接獲58宗離港申請，有43宗獲批，涉及工作需要、海外家人離世和處理銀行業務等。至於不獲批個案主要因理據不充分或未能提供證明。

壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國或者境外勢力罪」等3項罪成，判囚20年。對於黎智英可否保外就醫，黃國興回應指，香港現行法律不容許保外就醫，除非根據法律規定可獲得減刑，否則在囚人士須服刑完畢才可獲釋；涉及危害國家安全條例的囚犯一般不獲減刑。 他續指，公開聆訊和判罪理由書均提到黎智英目前身體狀況穩定，懲教院所的醫院亦有合資格醫護人員提供24小時醫護服務；如有需要，醫生會將個案轉介至醫管局的專科醫生跟進。黃國興強調，署方對所有在囚人士均一視同仁，提供一切所需醫療服務，如黎智英有需要，亦會為他提供必須的醫療服務。

本月初起為受監管者辦內地交流團 就推廣國安教育方面，懲教署計劃把院內為在囚人士而設的「沿途有理」計劃擴展至獲釋後的受監管者，自本月初起，為受監管者舉辦內地交流團，讓他們認識國家最新發展，提升國民身份認同。黃國興指，交流團並非強制性，有興趣人士可自行申請。 創新科技方面，近年多個政府部門，包括不同紀律部隊，均引入創新科技協助日常工作。懲教署將在6個高度設防院所安裝「無人機自動巡邏監察系統2.0」，包括赤柱監獄和荔枝角收押所等，無人機可按照預設路線巡邏。

此外，懲教署自2020年起分階段更換囚倉設施，新的囚室以欄柵設計，亦有防自殺設計滾筒扇，加強通風；走廊亦設有大型座地式工業扇，有助散熱。