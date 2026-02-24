日本燒肉店即場排隊要3小時　港人目擊港家庭以「遠道而來」求入座

到外地旅遊或多或少會有心水餐廳，有港人早前未能預訂日本一間受歡迎的燒肉店，隨後當面向店員查詢獲告知如無預約，最快3小時後有位。其時，她身邊有一家四口以英文向店員問同樣問題，當中的年輕母親在獲答覆後，突向對方稱他們一家來自很遠的地方，能否安排一下讓他們進去。該名港人聽罷頓時感到無法理解，心想「幾遠過嚟先可以咁樣R(搲)入場」，最終發現該一家四口同樣來自香港。她坦言，如果想光顧餐廳可以預訂或排隊，但不建議情緒勒索店員，「少少失禮咁囉。」

燒肉店人氣高晚市常爆滿

一名赴日的港人年初六在社交平台發帖指，早前預訂日本福岡縣的人氣燒肉店「薬院焼肉NIKUICHI」不遂，及後因順路經過附近，遂上前向店員查詢如果沒有預訂最快何時有位，獲回覆要3小時後。此時，她旁邊有一家四口到場，並以英語向店員作出同樣查詢，在得悉最快要3小時後時，4人當中的年輕母親突然向店員指出，他們一家人來自很遠的地方，能否安排一下讓他們進去(but we come from far away, can you help me go inside?)。

目擊過程的港人指，在聽罷那一家人的請求後，心想究竟要來自多遠的地方，才可透過這種方式爭取入座，隨後更馬上聽到該一家人用廣東話交談，「下一句廣東話就出現了，原來係香港人。」她表示，店舖本身也有預留名額予沒有預訂的食客，只是驚訝對方為何認為自稱來自很遠的地方，店員就會立即安排他們入座，「想食但冇book(預訂)位嘅話乖乖排隊唔好咩。」資料顯示，「薬院焼肉NIKUICHI」屬當地高人氣的燒肉店，晚市時段經常爆滿，常被形容為旅客必須提早訂位的餐廳，而店方亦會視乎情況安排即場輪候名額。